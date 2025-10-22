Accueil » OPPO Reno 15 Pro Max : un modèle inédit avec capteur 200 mégapixels en préparation

OPPO Reno 15 Pro Max : un modèle inédit avec capteur 200 mégapixels en préparation

OPPO Reno 15 Pro Max : un modèle inédit avec capteur 200 mégapixels en préparation

La série OPPO Reno 15 s’annonce plus ambitieuse que jamais. Selon de nouvelles fuites publiées sur Weibo par le célèbre informateur Digital Chat Station (DCS), OPPO préparerait un tout nouveau modèle baptisé Reno 15 Pro Max, qui viendrait s’ajouter aux versions Reno 15 et Reno 15 Pro attendues en Chine.

OPPO Reno 15 : Trois modèles, trois tailles d’écran

D’après DCS, la gamme Reno 15 comportera trois déclinaisons avec des diagonales d’écran différentes :

6,31 pouces pour le Reno 15,

6,59 pouces pour le Reno 15 Pro,

6,78 pouces pour le Reno 15 Pro Max.

Ce dernier serait le plus haut de gamme du trio, misant sur un écran LTPO OLED plat avec des bords ultra-fins et parfaitement symétriques, affichant une résolution 1.5K. L’appareil intégrerait un châssis métallique et une grosse batterie compatible avec la recharge sans fil.

Un capteur principal Samsung HP5 de 200 mégapixels

Côté photo, le Reno 15 Pro Max embarquerait un capteur principal Samsung HP5 de 200 mégapixels, épaulé par deux capteurs Samsung JN5 dédiés à l’ultra grand-angle et au zoom périscope.

OPPO mettrait clairement l’accent sur la photographie et le design, le processeur n’étant pas présenté comme le principal argument du téléphone. Selon une fuite antérieure, le smartphone serait équipé du SoC MediaTek Dimensity 9400 et d’une batterie de 6 500 mAh — un chiffre impressionnant pour un modèle de cette finesse.

Reno 15 Pro : plus compact mais tout aussi ambitieux

Le Reno 15 Pro, de son côté, disposerait d’un écran d’environ 6,5 pouces également en 1.5K, avec des bords ultra-symétriques et un design épuré. Il reprendrait le capteur Samsung HP5 de 200 mégapixels, cette fois associé à un nouveau module GP destiné à améliorer la netteté et les performances photo.

Malgré sa finesse, il embarquerait lui aussi une batterie de grande capacité.

Sortie prévue en novembre

La série OPPO Reno 15 devrait être annoncée en novembre en Chine, avant un lancement mondial au premier trimestre 2026 pour les modèles Reno 15 et Reno 15 Pro.

Le Reno 15 Pro Max, en revanche, pourrait rester une exclusivité chinoise, du moins dans un premier temps.

Avec ce trio, OPPO confirme sa volonté de pousser la photographie mobile encore plus loin, tout en peaufinant design et endurance — un positionnement qui vise clairement à rivaliser avec les prochains Xiaomi 18 et Honor 500 Pro sur le segment premium.