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GTA 6 repoussé à 2027 ? Une nouvelle rumeur relance la panique autour du jeu de Rockstar

GTA 6 repoussé à 2027 ? Une nouvelle rumeur relance la panique autour du jeu de Rockstar

Entre fuites anonymes, spéculations sur les précommandes et attente du troisième trailer, la communauté GTA vit au rythme des rumeurs. La dernière en date évoque un report de GTA 6 à 2027 — mais rien ne permet encore de le confirmer.

L’attente autour de GTA 6 atteint un niveau rarement vu dans l’industrie du jeu vidéo.

Chaque semaine apporte son lot de « leaks », d’insiders autoproclamés et de prétendues révélations capables d’enflammer instantanément Reddit, X et les forums spécialisés. Cette fois, une publication anonyme sur 4chan affirme que Rockstar repousserait finalement la sortie du jeu à février 2027.

GTA 6 : Une fuite 4chan évoque un nouveau report

Selon ce message publié anonymement, GTA 6 ne sortirait plus le 19 novembre 2026, mais en février 2027. La publication mentionne également une version PC prévue pour mai 2027.

Comme souvent avec 4chan, la prudence reste indispensable. N’importe quel utilisateur peut publier ce type d’informations sans preuve ni vérification.

Surtout, Rockstar et Take-Two maintiennent officiellement la date annoncée jusqu’ici.

Take-Two continue d’afficher sa confiance

Le CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, a récemment réaffirmé publiquement la fenêtre de lancement prévue pour novembre 2026. Ce point est important : lorsqu’un éditeur anticipe un retard majeur, les signaux apparaissent généralement bien avant l’annonce officielle, notamment dans les prises de parole des dirigeants ou les communications financières.

Or, Rockstar semble au contraire préparer une montée en puissance marketing autour du jeu pour l’été 2026.

Plusieurs insiders spécialisés, dont KiwiTalkz, affirment également que la campagne promotionnelle doit entrer dans une nouvelle phase dans les prochaines semaines, ce qui rendrait un report immédiat moins probable.

Trailer 3, précommandes et stratégie boursière

Les spéculations autour du troisième trailer et des précommandes alimentent aussi la confusion. Certaines rumeurs prétendent que Rockstar pourrait publier un nouveau trailer juste avant le prochain appel financier de Take-Two afin de soutenir le cours de l’action après plusieurs fluctuations liées à de fausses annonces précédentes.

Ce scénario reste plausible d’un point de vue marketing, mais aucune confirmation officielle n’existe à ce stade.

GTA 6 est devenu plus qu’u n jeu vidéo

Ce qui frappe surtout, c’est la manière dont GTA 6 est devenu un phénomène médiatique autonome. Chaque rumeur, même fragile, déclenche instantanément des milliers de réactions, théories et débats. Rockstar bénéficie d’un niveau d’attention rarement atteint dans le divertissement interactif.

L’attente est telle que l’absence d’informations officielles crée un vide constamment rempli par les spéculations.

Pour l’instant, rien n’indique concrètement que GTA 6 soit repoussé à 2027. Mais tant que Rockstar ne communique pas clairement sur les prochaines étapes — trailer, gameplay ou ouverture des précommandes — les rumeurs continueront d’alimenter la machine.

Et c’est précisément cette tension entre silence officiel et emballement communautaire qui transforme déjà GTA 6 en l’un des lancements les plus scrutés de l’histoire du jeu vidéo.