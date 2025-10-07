Accueil » OPPO Reno 15 Pro : un nouveau processeur Dimensity 8500 attendu, lancement prévu en novembre

OPPO s’apprête à renouveler sa célèbre gamme Reno, et, selon une nouvelle fuite, le Reno 15 Pro pourrait bien inaugurer la nouvelle puce MediaTek Dimensity 8500.

Cette information provient du leaker Smart Pikachu, qui a récemment évoqué plusieurs smartphones en cours de développement autour de cette puce milieu-haut de gamme, dont le prochain modèle Pro de OPPO.

Une continuité technologique pour OPPO

Depuis plusieurs générations, OPPO mise sur les processeurs MediaTek de la série 8000 pour équiper ses modèles Reno Pro :

le Reno 13 Pro intégrait un Dimensity 8350,

le Reno 14 Pro était propulsé par un Dimensity 8450,

et le Reno 15 Pro devrait logiquement passer au Dimensity 8500, la version la plus récente.

Cette stratégie permet à OPPO de proposer des smartphones équilibrés, combinant performances élevées, efficacité énergétique et prix compétitif, une recette qui a fait le succès de la série Reno.

Dimensity 8500 : une puce « all-rounder » pour 2026

Le Dimensity 8500 de MediaTek n’a pas encore été officiellement présenté, mais les premières informations laissent entrevoir un chipset polyvalent, capable de rivaliser avec le Snapdragon 8 s Gen 3 de Qualcomm.

Selon Smart Pikachu, plusieurs constructeurs développent actuellement des smartphones autour de cette puce, chacun misant sur un atout distinct :

certains modèles seront des « all-rounders » équilibrés,

d’autres miseront sur la photo, avec des capteurs de 200 mégapixels et téléobjectifs périscopiques,

tandis que d’autres encore mettront l’accent sur l’autonomie, avec des batteries de 10 000 mAh (!).

Les marques concernées : OPPO, Redmi, Honor et Realme

Outre OPPO, plusieurs fabricants préparent déjà des smartphones Dimensity 8500 : Redmi Turbo 5, Honor Power 2 (annoncé avec une énorme batterie de 10 000 mAh), et la série Realme Neo 8.

Mais selon les fuites, c’est bien OPPO qui pourrait ouvrir le bal avec le Reno 15 Pro/Pro+, attendu dès novembre 2025 en Chine.

La série OPPO Reno 15 comprendrait trois variantes, avec des tailles et configurations d’écran différentes :

Modèle 6,3 pouces : écran OLED LTPS 1.5K avec capteur périscopique,

Modèle 6,59 pouces : écran OLED LTPS 1.5K, un capteur principal de 200 mégapixels Samsung HP5 + zoom périscopique,

Modèle 6,78 pouces : écran OLED LTPO 1.5K, un capteur de 200 mégapixels HP5 et périscope également.

Les Reno 15 Pro et Pro+ devraient se situer dans le haut de cette gamme, profitant de la nouvelle puce Dimensity 8500, tandis que le modèle de base pourrait conserver une configuration plus modeste.

Un Reno 15 Pro taillé pour la polyvalence

Avec le Dimensity 8500, un capteur photo de 200 mégapixels, et des écrans OLED toujours plus immersifs, le Reno 15 Pro s’annonce comme une évolution majeure dans la stratégie de OPPO. La marque continue d’affiner sa formule : style, performance et équilibre, sans céder à la course au très haut de gamme.

Si les rumeurs se confirment, le Reno 15 Pro/Pro+ pourrait bien être le premier smartphone au monde équipé du Dimensity 8500, marquant une nouvelle étape dans la collaboration entre OPPO et MediaTek.