Xiaomi 18 : un écran arrière plus interactif et le Snapdragon 8 Gen 6 à l’horizon 2026

À peine un mois après le lancement retentissant de la série Xiaomi 17 en Chine, la marque s’active déjà sur sa prochaine génération de flagships. Selon le célèbre leaker Digital Chat Station, Xiaomi aurait entamé le développement de la série Xiaomi 18, prévue pour l’année prochaine.

Et bonne nouvelle pour les fans : la firme va conserver l’écran secondaire arrière introduit sur les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max — mais cette fois, il promet d’être plus polyvalent que jamais.

Xiaomi 18 : Un écran arrière plus intelligent et interactif

D’après les informations partagées par Digital Chat Station sur Weibo, le futur Xiaomi 18 Pro (et sans doute le 18 Pro Max) reprendra le concept du second écran AMOLED placé dans le module photo.

Cependant, Xiaomi prévoirait d’y apporter de profondes améliorations logicielles pour en faire un outil réellement fonctionnel, et pas seulement esthétique.

Parmi les nouveautés attendues :

Widgets contextuels pour afficher la météo, la musique ou les notifications,

Contrôle direct des appels et messages,

Aperçu photo et vidéo amélioré pour les selfies avec la caméra principale,

Intégration d’éléments interactifs dynamiques, à la manière des « Live Activities » d’iOS.

L’objectif : transformer ce petit écran en interface secondaire complète, capable d’interagir avec le reste du système sans allumer l’écran principal.

Une continuité avec le Xiaomi 17 Pro — mais en mieux

Le concept d’écran arrière n’est pas nouveau chez Xiaomi. La marque l’avait expérimenté dès le Mi 11 Ultra avec un mini écran de 1,1 pouce, avant d’abandonner l’idée sur plusieurs générations.

Mais en 2025, le Xiaomi 17 Pro et le 17 Pro Max ont relancé la tendance avec un écran AMOLED de 2,1 pouces à 120 Hz, ultra-lumineux et protégé par du verre Dragon Crystal. Ce pari s’est révélé payant : selon les données du marché chinois, les modèles Pro ont représenté près de 80 % des ventes totales de la gamme Xiaomi 17 — un succès que la marque entend bien prolonger.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 et lancement prévu en septembre 2026

Même si la fiche technique complète reste encore mystérieuse, la série Xiaomi 18 devrait être propulsée par le Snapdragon 8 Elite Gen 6, la future puce haut de gamme de Qualcomm. Elle promet des gains de performance IA et graphique significatifs, renforçant la position de Xiaomi sur le segment premium Android.

Selon les premières estimations, le lancement officiel pourrait avoir lieu en septembre 2026 — soit environ un an après la sortie du Xiaomi 17.

Après le succès inattendu du Xiaomi 17 Pro, la marque semble décidée à miser sur l’innovation de l’écran arrière pour se distinguer dans la prochaine génération de flagships. Si les promesses d’interactivité se confirment, la série Xiaomi 18 pourrait bien redéfinir l’usage du second écran sur smartphone — non plus comme un gadget, mais comme une véritable extension de l’expérience utilisateur.