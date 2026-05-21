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LinkedIn veut réduire la visibilité des contenus générés par IA sans valeur ajoutée

LinkedIn veut réduire la visibilité des contenus générés par IA sans valeur ajoutée

Longtemps tolérés, les contenus générés par IA sans réelle valeur ajoutée deviennent une cible officielle pour LinkedIn. La plateforme veut réduire la visibilité de ces publications trop propres, trop génériques et souvent déconnectées de toute expérience personnelle.

LinkedIn connaît bien le problème : ces posts parfaitement calibrés, faussement inspirants, qui transforment une idée banale de bureau en leçon de leadership en cinq paragraphes. Tout y semble fluide, mais rien ne sonne vraiment humain.

La plateforme appelle désormais cela de l’« AI slop » : du contenu généré par IA à faible effort, propre en surface, mais pauvre en expertise, en contexte ou en point de vue.

Un nouveau système pour détecter les contenus génériques

LinkedIn explique travailler avec ses équipes éditoriales pour entraîner de nouveaux systèmes capables d’identifier les signaux typiques de contenus IA répétitifs.

L’objectif n’est pas de sanctionner toute utilisation de l’IA. La plateforme reconnaît que ces outils peuvent aider à améliorer un texte ou clarifier une idée. Ce que LinkedIn vise, ce sont les publications et commentaires produits à grande échelle, sans implication humaine réelle.

Les réponses automatisées sont aussi dans le viseur, notamment celles qui reformulent simplement le post d’origine sans rien ajouter.

Moins de portée pour les posts sans substance

Quand LinkedIn détecte ce type de contenu, il ne sera pas nécessairement supprimé. En revanche, sa diffusion sera limitée, notamment au-delà du réseau immédiat de l’auteur.

La plateforme affirme que ses premiers tests permettent d’identifier les contenus génériques avec un taux de précision de 94 %. Elle indique aussi que les utilisateurs voient déjà moins de publications de ce type venant de personnes hors de leur réseau.

LinkedIn veut redevenir un espace d’expertise

Cette offensive s’inscrit dans une tendance plus large. Meta, YouTube et d’autres plateformes cherchent elles aussi à contenir l’avalanche de contenus générés automatiquement.

Pour LinkedIn, l’enjeu est particulièrement sensible : sa valeur repose sur la crédibilité professionnelle, l’expérience vécue et l’expertise. Si le fil devient une succession de pensées synthétiques applaudies par des commentaires robotisés, la plateforme perd ce qui la distingue.

L’IA peut aider à mieux écrire. Mais sur LinkedIn, elle ne remplacera pas longtemps une voix, une expérience et un vrai point de vue.