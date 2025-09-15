Accueil » OPPO Reno 15 : premières fuites avec un modèle Pro+ et capteur de 200 mégapixels

OPPO Reno 15 : premières fuites avec un modèle Pro+ et capteur de 200 mégapixels

OPPO continue son rythme soutenu avec deux rafraîchissements par an pour sa gamme Reno. Après le lancement de la série OPPO Reno 14 en mai 2025, la marque prépare déjà la relève : la série Reno 15, attendue pour fin novembre ou décembre 2025.

Grâce au leaker Digital Chat Station, on découvre aujourd’hui les premiers détails de cette future génération.

Reno 15 : Trois modèles, dont un nouveau Reno 15 Pro+

La gamme Reno 15 devrait se décliner en trois versions : Reno 15 (standard), Reno 15 Pro et Reno 15 Pro+ – une première dans l’histoire de la série.

Le Pro+ viendrait coiffer la gamme, avec un positionnement encore plus premium.

Côté affichage, OPPO conserverait une résolution 1.5K sur toute la gamme, mais avec quelques différences :

Reno 15 : écran LTPS 6,59 pouces

Reno 15 Pro : écran LTPS 6,31 pouces

Reno 15 Pro+ : écran LTPO 6,78 pouces pour plus de fluidité et une meilleure gestion énergétique.

Tous les modèles partageraient un design cohérent : dalle 2.5D plate, cadre en métal et verre monobloc « cold-carved », dans la lignée des Reno 14.

Un capteur de 200 mégapixels sur les Pro et Pro+

L’innovation la plus marquante se situe du côté de la photo. Les Reno 15 Pro et Pro+ seraient équipés d’un impressionnant capteur principal de 200 mégapixels, une première pour Oppo dans cette gamme.

En complément, les trois modèles intégreraient un téléobjectif périscopique 50 mégapixels, pensé pour offrir des zooms de meilleure qualité.

Les zones encore floues

On ne sait pas encore quels processeurs équiperont les trois Reno 15, ni les vitesses de charge rapide proposées. Les informations sur le prix restent également inconnues, mais de nouveaux leaks devraient éclaircir ces points à l’approche du lancement officiel.

Avec un nouveau modèle Pro+, OPPO veut donner encore plus de poids à sa gamme Reno, qui se situe entre le haut de gamme Find X et les modèles plus accessibles. L’ajout d’un capteur 200 mégapixels et d’un périscope 50 mégapixels sur toute la série confirme que l’accent sera mis sur la photographie mobile, un terrain où la concurrence (Xiaomi, Vivo, Samsung) est de plus en plus féroce.

Si ces rumeurs se confirment, la série Reno 15 pourrait bien devenir l’une des familles de smartphones au meilleur rapport photo/prix de fin 2025.