Le futur OPPO Find X10 Pro Max commence à se préciser à travers une nouvelle fuite du leaker Digital Chat Station. Et si ces informations se confirment, OPPO pourrait bien préparer l’un des smartphones photo les plus ambitieux du marché Android.

Capteurs géants, zoom périscopique de 200 mégapixels, écran LTPO premium et puce 2 nm : le constructeur chinois semble vouloir transformer le Find X10 Pro Max en véritable vitrine technologique.

Un gigantesque capteur principal de 200 mégapixels

Selon la fuite, le smartphone serait actuellement testé avec un capteur principal de 200 mégapixels au format 1/1,3 pouce. C’est énorme pour un smartphone.

Une telle taille de capteur permettrait d’améliorer fortement la captation de lumière, la gestion du bruit et la dynamique, notamment en basse luminosité. OPPO chercherait ici à rivaliser frontalement avec les meilleurs photophones du marché, notamment ceux de vivo, Xiaomi et Honor.

Un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels

Le second élément impressionnant concerne le zoom. Le Find X10 Pro Max pourrait intégrer un téléobjectif périscopique lui aussi de 200 mégapixels, avec un capteur 1/1,28 pouce. Ce choix montre une tendance de plus en plus claire chez les constructeurs chinois : utiliser des capteurs très définis non seulement pour la photo principale, mais aussi pour les focales longues.

L’intérêt est double : améliorer le zoom hybride, et offrir davantage de détails lors du recadrage. Le smartphone pourrait utiliser le futur capteur Samsung HPC, déjà évoqué dans plusieurs précédentes rumeurs.

OPPO hésiterait encore sur l’ultra grand-angle

La fuite évoque également deux options pour l’ultra grand-angle : un capteur 200 mégapixels de 1/1,56 pouce, ou un modèle plus classique de 50 mégapixels. OPPO testerait donc plusieurs configurations internes avant de finaliser la fiche technique.

Un capteur multispectral de 3 mégapixels serait aussi intégré afin d’améliorer la fidélité des couleurs et certaines analyses de scène.

Deux écrans LTPO en test

Le constructeur testerait également plusieurs formats d’écran. Une première version utiliserait une dalle plate LTPO 2K de 6,89 pouces. Une seconde variante adopterait un écran LTPO 1,5K de 6,78 pouces. Ce détail est intéressant : OPPO semble encore arbitrer entre finesse d’affichage, autonomie et coûts de production.

Une puce MediaTek 2 nm pour le très haut de gamme

Sous le capot, le Find X10 Pro Max pourrait embarquer le futur Dimensity 9600 Pro gravé en 2 nm. OPPO continuerait ainsi à renforcer son partenariat avec MediaTek sur le segment flagship.

Selon les rumeurs, le Find X10 Pro utiliserait un Dimensity 9600 et le Find X10 standard adopterait un Dimensity 9500 Plus.

OPPO transforme ses flagships en démonstrations technologiques

Depuis plusieurs générations, OPPO ne cherche plus seulement à suivre la concurrence premium Android. La marque veut désormais impressionner par l’innovation matérielle. Le Find X10 Pro Max semble poursuivre cette logique : capteurs gigantesques, écrans premium, zoom ultra haute définition et puce nouvelle génération.

Reste une question essentielle : à quel moment la surenchère technique devient-elle réellement utile au quotidien ?

Car dans le smartphone premium moderne, le défi n’est plus seulement d’ajouter des mégapixels. Il consiste à transformer toute cette puissance en expérience photo cohérente, naturelle et immédiatement convaincante pour l’utilisateur.