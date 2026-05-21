Discord vient de franchir une étape majeure pour la confidentialité. Depuis début mars 2026, tous les appels vocaux, vidéo, salons vocaux et streams Go Live compatibles sont chiffrés de bout en bout par défaut grâce à DAVE, son protocole open source dédié à l’audio et à la vidéo.

Un déploiement impressionnant à l’échelle de Discord

La prouesse est surtout technique. DAVE fonctionne désormais sur bureau, mobile, web, consoles, bots, applications et SDK social. Discord indique même avoir rendu la prise en charge obligatoire pour rejoindre les appels à partir du 2 mars 2026.

Pour une plateforme aussi fragmentée, c’est un vrai signal de maturité. Le chiffrement ne demande aucune action de l’utilisateur et ne peut pas être désactivé sur les appels compatibles. Discord propose aussi des indicateurs visuels pour vérifier qu’une conversation est bien protégée.

Le grand absent : le texte

Mais, l’astérisque est important. Les messages texte ne sont toujours pas chiffrés de bout en bout, et Discord dit ne pas avoir de plan actuel pour changer cela. La raison est structurelle : recherche, bots, modération, historique et outils communautaires reposent sur des messages lisibles par la plateforme.

C’est là que Discord reste dans une position ambiguë. La voix et la vidéo gagnent une vraie couche de confidentialité, mais le cœur de nombreux serveurs — les discussions écrites — demeure accessible à l’infrastructure de Discord.

Une victoire réelle, mais incomplète

Ce déploiement réduit fortement la surface de surveillance sur les appels, et c’est une avancée importante. Mais, il ne transforme pas Discord en messagerie privée au sens strict.

Discord devient plus sûr pour parler. Pas encore pour tout écrire.