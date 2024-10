Accueil » Dimensity 9400 : MediaTek lance une puce surpuissante et tournée vers l’avenir

Dimensity 9400 : MediaTek lance une puce surpuissante et tournée vers l’avenir

MediaTek est le plus grand designer de puces pour smartphones de la planète. Ses puces équipent de nombreux appareils. La société a également progressé de manière constante dans le marché des smartphones phares ces dernières années, ciblant Qualcomm et sa série Snapdragon 8. Aujourd’hui, la firme taïwanaise a lancé la puce Dimensity 9400, qui équipera certains flagships Android de nouvelle génération .

En effet, MediaTek ouvre la voie à une nouvelle génération de smartphones et tablettes Android haut de gamme avec sa dernière puce, le Dimensity 9400. Il présente les améliorations de spécifications attendues d’une année sur l’autre, ainsi que quelques caractéristiques futures, juste pour couvrir toutes les bases.

Gravée en 3 nm de deuxième génération par TSMC, le Dimensity 9400 promet des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique accrue. Le Dimensity 9400 offre des améliorations notables par rapport à son prédécesseur gravé en 4 nm. Il affiche une efficacité énergétique supérieure de 40 %, une performance single-core accrue de 35 % et une performance multi-core améliorée de 28 %.

La puce adopte une architecture tout-en-un, sans cœurs d’efficacité. Elle est équipée d’un cœur principal Arm Cortex-X925 cadencé jusqu’à 3,62 GHz, de trois cœurs Cortex-X4 (3,3 GHz) et de quatre cœurs Arm Cortex-A720 (2,4 GHz). Le GPU Immortalis G925 à 12 cœurs offre des performances brutes supérieures de 41 % et améliore le rendu du ray tracing de 40 %, tout en réduisant la consommation d’énergie de 44 %.

L’interface mémoire est désormais compatible avec la norme LPDD5X, qui offre une amélioration d’environ 25 % en termes de performances et d’efficacité énergétique. Le processeur d’image Imagiq 1090 prend en charge l’enregistrement vidéo 8K à 60 images par seconde et la prise en charge HDR sur l’ensemble du zoom pour la vidéo et la photo.

IA et audio : des fonctionnalités innovantes

Voilà pour les éléments de base. Du côté plus futuriste, le Dimensity 9400 intègre un zoom super assisté par l’IA et une fonction de suppression du bruit inspirée du système de mixage audio de l’iPhone 16. La puce prend en charge la capture de signal à partir de 6 microphones.

L’unité de traitement neuronal (NPU) de 8e génération de MediaTek prend en charge l’Agentic AI, une nouvelle génération d’IA qui offre des performances de diffusion doublées et une amélioration de 80 % des processus basés sur les modèles de Large Language Model (LLM), tout en consommant 35 % d’énergie en moins.

Génération vidéo sur appareil : une première mondiale

Le Dimensity 9400 est la première puce mobile capable de générer des vidéos et d’entraîner des modèles LoRA directement sur l’appareil. Cette fonctionnalité est particulièrement ambitieuse, la génération vidéo par l’IA étant une tâche extrêmement gourmande en ressources.

Oh, et si les smartphones à triple pli décollent un jour, le Dimensity 9400 prend en charge la mise à l’échelle du contenu pour ces écrans étendus. MediaTek n’est pas le premier fabricant de puces à avoir compris cela.

Selon toute vraisemblance, le Dimensity 9400 sera prêt bien avant les fonctions les plus futuristes qu’il prend en charge ; MediaTek indique que le Dimensity 9400 sera disponible sur le marché au quatrième trimestre de cette année. Les puces haut de gamme de la société ont tendance à apparaître dans les smartphones phares de constructeurs chinois tels que Vivo et OPPO.