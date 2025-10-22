Accueil » Windows 11 : une mise à jour bloque le mode de récupération — Microsoft déploie un correctif d’urgence

Le mode de récupération de Windows 11 (WinRE) est censé être votre dernier recours en cas de gros souci système. Mais pour certains utilisateurs, ce mode censé « sauver » leur PC… ne fonctionnait plus du tout après une récente mise à jour.

Heureusement, Microsoft a déjà publié un correctif pour résoudre le problème.

Windows 11 : Un bug critique qui empêche toute réparation du système

Le bug a touché plusieurs utilisateurs après la dernière mise à jour de Windows 11, rendant le mode de récupération inaccessible. C’est particulièrement grave, car WinRE est souvent la seule option restante pour restaurer un système corrompu, résoudre des conflits de pilotes ou réparer une mise à jour échouée.

Sans accès à ce mode, la seule solution possible aurait été une réinstallation complète de Windows depuis un support externe, avec tous les risques de perte de données que cela implique.

Microsoft réagit vite avec la mise à jour KB5070773

Fait rare, Microsoft n’a pas attendu le prochain Patch Tuesday pour réagir : le géant a publié le correctif KB5070773 seulement six jours après le déploiement de la mise à jour défectueuse.

Le correctif est actuellement en cours de déploiement via Windows Update. Si vous avez installé une mise à jour de Windows la semaine dernière, il est vivement conseillé d’installer cette nouvelle mise à jour dès maintenant.

Ce n’est pas une première…

Ce n’est pas la première fois que Windows 11 rencontre un tel problème. En juin dernier, une mise à jour de sécurité avait provoqué des boucles de démarrage infinies, où les PC tentaient sans succès d’ouvrir le mode de récupération avant de redémarrer en continu.

Microsoft avait alors dû publier un correctif d’urgence similaire.