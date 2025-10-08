Accueil » Samsung dévoile le ISOCELL HP5 : le premier capteur photo 200 mégapixels au monde avec des pixels de 0,5 µm

Samsung dévoile le ISOCELL HP5 : le premier capteur photo 200 mégapixels au monde avec des pixels de 0,5 µm

Samsung repousse une fois de plus les limites de la miniaturisation avec son nouveau capteur ISOCELL HP5, un modèle 200 mégapixels inédit.

Il s’agit du premier capteur au monde doté de pixels de seulement 0,5 µm, une prouesse technologique qui le destine avant tout aux modules téléobjectifs et périscopiques, plutôt qu’aux caméras principales des smartphones.

ISOCELL HP5 : Un capteur miniature conçu pour les zooms

Le ISOCELL HP5 adopte un format optique 1/1,56 pouce — plus petit que celui des précédents capteurs 200 mégapixels — avec des pixels ultra-compacts. Cette taille réduite permet d’intégrer le capteur dans des modules photo secondaires, notamment les téléobjectifs à fort grossissement, où l’espace est limité.

Mais qui dit petits pixels dit aussi moins de lumière captée, et donc un risque accru de bruit en basse luminosité. Pour contourner cette contrainte physique, Samsung a repensé l’architecture interne du capteur et introduit plusieurs innovations majeures.

Le constructeur sud-coréen combine deux technologies propriétaires :

Front Deep Trench Isolation (FDTI), qui isole chaque pixel pour éviter les interférences lumineuses.

Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), qui augmente la capacité de stockage d’électrons de chaque pixel, améliorant la sensibilité à la lumière.

À cela s’ajoute une structure DTI Center Cut (DCC), censée réduire le bruit aléatoire et renforcer la précision de la mise au point automatique.

Une colorimétrie plus riche et une meilleure gestion de la lumière

Samsung équipe le ISOCELL HP5 d’un ensemble de technologies optiques avancées :

High Precision Microlens pour une focalisation plus précise,

High Transmittance ARL pour limiter les pertes de lumière,

High Sensitivity DTI pour améliorer la réception lumineuse.

Résultat : le capteur peut délivrer des images nettes et colorées même en faible luminosité, malgré ses minuscules pixels de 0,5 µm.

Une IA intégrée pour des images instantanées

Le ISOCELL HP5 tire également parti du traitement E2E AI Remosaic, un pipeline d’intelligence artificielle capable de générer une image complète de 200 mégapixels en moins de deux secondes. Cela signifie qu’il n’y aura pratiquement aucun délai perceptible entre la capture et le rendu d’une photo pleine résolution.

Côté colorimétrie, le capteur prend en charge une profondeur de couleur de 13 bits, soit plus de 550 milliards de combinaisons possibles, une amélioration majeure face aux capteurs 12 bits traditionnels.

Enfin, la combinaison du Staggered HDR et du Smart ISO Pro offre une plage dynamique étendue, idéale pour les scènes contrastées.

Polyvalent : du zoom au grand angle

Bien qu’il soit conçu principalement pour les zooms, le ISOCELL HP5 pourrait aussi équiper la caméra principale de certains smartphones plus abordables.

Samsung indique que le capteur permet un zoom numérique sans perte 2x lorsqu’il est utilisé sur une caméra grand-angle, et jusqu’à 6x sans perte sur un téléobjectif 3x.

Le constructeur annonce des vitesses de capture impressionnantes :

7,5 images/s à 200 mégapixels

30 images/s à 50 mégapixels

90 images/s à 12,5 mégapixels

Côté vidéo, le capteur prend en charge : 8K à 30 fps, 4K à 120 fps, et full HD à 480 fps (sans autofocus). De quoi envisager des ralentis téléobjectifs spectaculaires.

Des images adaptatives grâce à la technologie Tetrapixel

Comme ses prédécesseurs, le HP5 intègre la technologie Tetrapixel, qui fusionne les pixels selon la luminosité ambiante :

En basse lumière, il regroupe les pixels en blocs de 4 ou 16, produisant des images de 12,5 mégapixels (pixels virtuels de 2,0 µm) ou 50 mégapixels (1,0 µm).

En pleine lumière, il peut restituer la pleine résolution 200 mégapixels.

Déjà prêt pour la production

Samsung a confirmé que le ISOCELL HP5 est entré en production de masse. Les premiers smartphones équipés de ce capteur devraient être dévoilés dans les prochains mois, probablement dans des modèles premium axés sur la photo zoom.