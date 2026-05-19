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OPPO Reno 16 : lancement confirmé le 25 mai avec écran plat, grosse batterie et capteur 200 mégapixels

OPPO Reno 16 : lancement confirmé le 25 mai avec écran plat, grosse batterie et capteur 200 mégapixels

OPPO prépare le lancement de sa nouvelle série Reno 16 en Chine. La marque a confirmé une présentation officielle le 25 mai à 18 h, heure locale, avec deux modèles attendus : le Reno 16 et le Reno 16 Pro.

Reno 16 : Une montée en gamme très visible

Selon les premières fuites, OPPO adopterait une stratégie à deux formats. Le Reno 16 proposerait un écran OLED plat 1,5K de 6,32 pouces, tandis que le Reno 16 Pro passerait à une dalle OLED LTPO 1,5K de 6,78 pouces.

Les deux modèles pourraient aussi bénéficier d’un châssis central en métal, signe que OPPO veut renforcer la perception premium de sa gamme Reno.

Batterie géante et recharge rapide

L’autonomie devrait être l’un des grands arguments de cette génération. Le Reno 16 embarquerait une batterie de 6 700 mAh, tandis que le Reno 16 Pro monterait à 7 000 mAh. Les deux smartphones prendraient en charge la recharge filaire 80 W, avec en plus une recharge sans fil 50 W sur le modèle Pro.

La série Reno 16 pourrait intégrer un ambitieux triple module photo : capteur principal Samsung HP5 de 200 mégapixels, ultra grand-angle de 50 mégapixels et téléobjectif périscopique de 50 mégapixels.

Côté performances, le Reno 16 Pro serait équipé d’une puce Dimensity 9500s, tandis que le modèle standard utiliserait un Dimensity 8550.

OPPO cherche à rendre le Reno plus distinctif

Autre détail intéressant : un accessoire baptisé « OPPO Bubble » serait en préparation, avec un petit écran intelligent capable d’afficher des fonds personnalisés et de servir de télécommande photo.

Avec cette génération, OPPO semble vouloir faire du Reno 16 bien plus qu’un smartphone milieu premium élégant. La marque pousse clairement vers une formule plus musclée, entre autonomie massive, photo haute définition et design plus affirmé.