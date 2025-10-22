Accueil » OPPO Find X9 et Find X9 Pro arrive en Europe : Les batteries colossales sont 100 % confirmées

OPPO voit grand — très grand — avec sa nouvelle série Find X9, fraîchement lancée en Chine et bientôt en Europe. Selon le leaker @Sudhanshu1414, les modèles européens conserveront exactement les mêmes capacités de batterie que leurs homologues chinois, une rareté pour un constructeur asiatique.

OPPO Find X9 et X9 Pro : Jusqu’à 7 500 mAh sous le capot

Le Find X9 standard embarque une batterie de 7 025 mAh, tandis que le Find X9 Pro grimpe à 7 500 mAh — un record pour un smartphone haut de gamme. OPPO explique avoir utilisé des cellules en silicium-carbone de troisième génération, capables d’augmenter la densité énergétique sans épaissir le châssis.

Malgré cette capacité colossale, les deux modèles restent aussi fins et légers que leurs prédécesseurs, les Find X8, dont les batteries culminaient respectivement à 5 630 mAh et 5 910 mAh.

Côté recharge, rien n’a été laissé au hasard :

80 W en filaire,

50 W sans fil,

pour des pleins d’énergie en un temps record.

Les fiches d’homologation EU Energy Label (modèles CPH2797 pour le Find X9 et CPH2791 pour le X9 Pro) confirment ces chiffres.

Des caractéristiques premium à tous les étages

Le design reste fidèle à l’ADN de la gamme, avec :

une certification IP69 pour une résistance maximale à l’eau et à la poussière,

des écrans AMOLED 120 Hz (6,59 pouces sur le X9 et 6,78 pouces sur le Pro),

et un module photo Hasselblad, dont un téléobjectif de 200 mégapixels sur le modèle Pro.

Sous le capot, on retrouve le tout nouveau MediaTek Dimensity 9500 gravé en 3 nm, épaulé par ColorOS 16 et ses nombreuses optimisations IA.

Lancement mondial imminent

Le lancement international est prévu pour le 28 octobre à Barcelone. OPPO devrait y mettre en avant sa maîtrise énergétique, son design affiné, et son orientation hautes performances.

Si les promesses d’autonomie se confirment, la série Find X9 pourrait bien redéfinir la notion de “batterie d’une journée” et venir bousculer Apple et Samsung sur un terrain où ils régnaient jusqu’ici sans partage.