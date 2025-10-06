Accueil » Honor 500 Pro : Le milieu de gamme chinois qui aura le capteur 200 mégapixels et le Snapdragon 8 Elite Gen 5

Honor 500 Pro : Le milieu de gamme chinois qui aura le capteur 200 mégapixels et le Snapdragon 8 Elite Gen 5

Honor 500 Pro : Le milieu de gamme chinois qui aura le capteur 200 mégapixels et le Snapdragon 8 Elite Gen 5

Après la présentation attendue de la série Honor Magic 8 mi-octobre, la marque chinoise préparerait déjà deux nouvelles gammes pour renforcer son catalogue : les Honor GT 2 et la série Honor 500.

Une nouvelle fuite signée le leaker Smart Pikachu révèle aujourd’hui les premières caractéristiques du modèle le plus puissant de la gamme, le Honor 500 Pro.

Honor 500 Pro : Un lancement prévu pour décembre en Chine

Selon les informations partagées, la série Honor 500 devrait être officialisée en Chine d’ici la fin de l’année 2025, probablement en décembre. Pour l’instant, aucune information ne confirme un lancement mondial : Honor pourrait réserver ces modèles exclusivement à son marché domestique, comme cela avait été le cas pour la série Honor 300.

Le Honor 500 Pro miserait sur un écran plat de 6,6 pouces, avec un format large et des coins arrondis pour un rendu plus moderne. Le design s’inspirerait clairement de l’iPhone, avec une texture et une finition premium destinées à séduire les amateurs de smartphones haut de gamme au look familier.

À titre de comparaison, les Honor 400 et 400 Pro proposaient un écran OLED de 6,55 pouces, légèrement plus petit.

Une caméra principale de 200 mégapixels améliorée

Côté photo, Honor poursuivrait sa stratégie de mise en avant de capteurs haute résolution. Comme la génération précédente, le Honor 500 Pro embarquerait une caméra principale de 200 mégapixels, mais dans une version améliorée. Le constructeur mettrait ainsi l’accent sur une meilleure gestion de la lumière et une optimisation de la photographie en basse luminosité.

Cette approche conforte Honor dans son positionnement face à des concurrents comme Xiaomi ou Samsung, qui multiplient eux aussi les capteurs XXL dans leurs smartphones haut de gamme et milieu de gamme premium.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour le modèle Pro

Selon la fuite, le Honor 500 Pro serait propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus avancée de Qualcomm, attendue sur plusieurs flagships en 2026. Ce choix placerait le smartphone au niveau de performance d’appareils premium comme les futurs Galaxy S26 ou OPPO Find X9 Pro.

Pour le modèle standard Honor 500, Honor pourrait en revanche conserver le Snapdragon 7 Gen 4, un processeur récent déjà utilisé sur la génération précédente.

Une montée en gamme assumée

Avec la série Honor 500, la marque semble vouloir rapprocher ses modèles milieu de gamme premium de l’univers des flagships. Un design inspiré de l’iPhone, un capteur photo de 200 mégapixels et surtout la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur le modèle Pro pourraient rendre la gamme particulièrement attractive pour les utilisateurs chinois.

Reste à savoir si Honor choisira de proposer le Honor 500 Pro à l’international, ou si, comme pour la série 300, il restera une exclusivité du marché chinois.