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Honor Magic 9 Pro Max : le futur flagship miserait sur une fiche technique démesurée

Honor Magic 9 Pro Max : le futur flagship miserait sur une fiche technique démesurée

La série Honor Magic 9 est encore loin de son lancement officiel, mais les premières fuites dessinent déjà les contours d’un modèle très ambitieux. Selon le leaker Digital Chat Station, le Honor Magic 9 Pro Max pourrait concentrer plusieurs technologies haut de gamme : écran LTPO, puce Snapdragon nouvelle génération, double capteur photo 200 mégapixels et batterie massive.

À ce stade, rien n’a encore été confirmé par Honor. Mais si ces informations se vérifient, le Magic 9 Pro Max pourrait clairement viser le segment des ultra-flagships Android.

Honor Magic 9 Pro Max : Un écran 1,5K LTPO de 6,8 pouces

Le smartphone serait équipé d’un écran plat LTPO de 6,8 pouces avec une définition 1,5K. Honor conserverait toutefois une finition légèrement incurvée grâce à un verre 2.5D, de quoi offrir une sensation plus premium sans basculer vers une dalle totalement courbée.

La technologie LTPO permettrait un taux de rafraîchissement adaptatif, devenu incontournable sur les smartphones haut de gamme de 2026.

Sous le capot, le Magic 9 Pro Max intégrerait le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, une puce qui n’a pas encore été officialisée par Qualcomm. D’après les premières rumeurs, ce processeur serait gravé en 2 nm et pourrait atteindre des fréquences proches de 5 GHz. Une promesse spectaculaire, à prendre avec prudence tant que Qualcomm n’a pas détaillé son architecture.

Honor chercherait néanmoins à positionner son futur flagship comme une machine de performance, capable de rivaliser avec les meilleurs modèles de Samsung, Xiaomi, Vivo ou Oppo.

Deux capteurs photo de 200 mégapixels

La partie photo pourrait être l’un des grands arguments du Magic 9 Pro Max. Le smartphone serait doté d’un capteur principal de 200 mégapixels au format 1/1,28 pouce. Il serait accompagné d’un téléobjectif périscopique lui aussi de 200 mégapixels, pensé pour le zoom longue distance.

Cette approche confirmerait une tendance forte du marché premium Android : utiliser des capteurs très définis pour améliorer le recadrage, le zoom hybride et la polyvalence photo.

Honor ne chercherait donc pas seulement à empiler les mégapixels, mais à offrir plus de flexibilité dans les focales.

Une batterie d’au moins 8 000 mAh

Autre information marquante : le prototype disposerait d’une batterie dont la capacité commencerait par un « 8″. Cela suggère une batterie d’au moins 8 000 mAh, un chiffre impressionnant pour un smartphone haut de gamme.

Si Honor parvient à maintenir un châssis raisonnable, cette capacité pourrait devenir un argument majeur face aux flagships concurrents, souvent limités autour de 5 000 à 6 000 mAh.

La charge sans fil serait également de la partie.

Sécurité, audio et résistance renforcée

Le Magic 9 Pro Max serait aussi équipé d’une reconnaissance faciale 3D, d’un lecteur d’empreintes ultrasonique 3D sous l’écran et de haut-parleurs stéréo symétriques annoncés comme particulièrement soignés.

La certification IP68 et IP69 serait également prévue, renforçant la résistance à l’eau, à la poussière et aux jets haute pression.

Honor semble vouloir cocher toutes les cases d’un flagship sans compromis.

Honor veut défier les ultra-premium Android

Avec ce Magic 9 Pro Max, Honor pourrait chercher à installer durablement sa gamme Magic parmi les références du très haut de gamme. La marque a déjà progressé sur le design, l’autonomie et la photo. Cette nouvelle génération pourrait aller plus loin en combinant puissance brute, batterie géante et ambitions photographiques très élevées.

Reste à voir si la fiche technique finale confirmera ces fuites. Mais une chose est claire : Honor ne veut plus seulement suivre les leaders du marché premium Android. La marque veut désormais imposer son propre rythme.