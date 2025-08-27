Accueil » Honor 500, GT 2 et Power 2 : une fin d’année explosive pour la marque chinoise

Honor prépare un véritable feu d’artifice de lancements pour clôturer l’année 2025. Après le succès de la série Magic 6 et des modèles pliables Magic V, la marque chinoise semble vouloir enchaîner les annonces entre octobre et décembre, avec trois gammes majeures dans les tuyaux : Honor 500, Honor GT 2, et Honor Power 2.

Honor 500 & 500 Pro : design iPhone, capteur 200 mégapixels et finesse au rendez-vous

Selon Digital Chat Station, deux nouveaux modèles — Honor 500 et 500 Pro — sont attendus pour décembre 2025 en Chine. Ils succèderont aux Honor 400/400 Pro, sortis en juin dernier avec un capteur de 200 mégapixels.

Les Honor 500 conserveraient un design inspiré de l’iPhone, mais plus léger et plus fin, avec un écran de 6,5 pouces et un nouveau capteur photo principal de 200 mégapixels.

Cette série vise les amateurs de photographie mobile qui recherchent un smartphone compact, élégant et performant dans ce domaine.

Honor GT 2 & GT 2 Pro: écran XXL et performances extrêmes

Toujours selon DCS, la série Honor GT 2 sera lancée juste après la gamme Magic 8, attendue pour octobre. Les prototypes du GT 2 disposeraient d’un immense écran de 6,83 pouces, centré sur la performance brute et l’autonomie.

Rumeurs techniques (non confirmées) :

Honor GT 2 : Snapdragon 8 Gen 5 ou Snapdragon 8 Elite, jusqu’à 24 Go de RAM, 1 To de stockage, batterie 8 800 mAh

Honor GT 2 Pro: Snapdragon 8 Elite 2, plus avancé en IA et en efficacité énergétique

Avec ces fiches techniques, Honor vise clairement le public gamer et power users.

Honor Power 2 : 10 000 mAh pour une autonomie « invincible »

Dernier modèle évoqué dans la fuite : le mystérieux Honor Power 2, prévu pour un lancement au premier trimestre 2026. L’appareil miserait sur une autonomie record, avec une batterie de 10 000 mAh, un écran de 6,79 pouces, et une puce Dimensity 8500.

Honor cible ici un segment endurant et accessible, pour ceux qui recherchent un téléphone fiable plusieurs jours sans recharge.

Et ce n’est pas tout…

En plus de ces trois gammes, la marque travaillerait également sur des tablettes compactes, selon le leaker, sans plus de précisions pour l’instant.