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Honor Pad 20 : une tablette 3K pensée pour les étudiants et la prise de notes

Honor Pad 20 : une tablette 3K pensée pour les étudiants et la prise de notes

Honor vient de présenter la Pad 20, une nouvelle tablette orientée études, lecture et prise de notes. Avec son design léger, ses coloris Vibrant Pink, Forest Green et gris, la marque s’éloigne du style professionnel classique pour viser un public plus jeune.

La tablette adopte un dos épuré avec un petit module photo circulaire, dans une approche simple mais plus expressive que la moyenne.

Honor Pad 20 : Un écran 12,1 pouces façon papier

Le principal argument de la Honor Pad 20 repose sur son écran 12,1 pouces 3K “full-color paper-like”.

L’objectif est de rendre l’écriture au stylet plus naturelle, avec une sensation plus proche du papier. Honor proposera aussi une version Soft Light, pensée pour réduire les reflets et améliorer le confort visuel lors des longues sessions de lecture, de révision ou de prise de notes.

Cette orientation confirme une tendance forte : les tablettes ne cherchent plus seulement à remplacer un ordinateur léger, mais aussi le carnet, le manuel scolaire et l’espace de travail numérique.

Snapdragon 7 Gen 3 et grosse batterie

La fiche technique confirmée mentionne une puce Snapdragon 7 Gen 3, accompagnée de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage. La batterie atteint 10 100 mAh, avec une charge filaire 45 W. Une combinaison cohérente pour une tablette destinée aux journées de cours, aux révisions et au streaming.

Honor met aussi en avant plusieurs fonctions d’apprentissage alimentées par l’IA.

Elles devraient aider à préparer des examens, organiser les notes et structurer les contenus de travail. La marque veut ainsi positionner la Pad 20 comme une tablette d’étude avant d’être une machine de performance brute.

Une tablette pragmatique plutôt que premium

Les précommandes sont déjà ouvertes en Chine, notamment via JD.com, signe qu’un lancement commercial est proche. Avec la Pad 20, Honor affine une formule qui lui réussit : grand écran, autonomie solide, design léger et fonctions ciblées pour les étudiants.

Ce n’est pas une tablette pensée pour impressionner par la puissance. C’est un outil conçu pour accompagner les usages réels : écrire, lire, apprendre et rester organisé.