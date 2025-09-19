Accueil » Galaxy S26 Ultra : un Exynos 2600 au lieu du Snapdragon attendu ?

Galaxy S26 Ultra : un Exynos 2600 au lieu du Snapdragon attendu ?

À quatre mois de son lancement prévu en janvier 2026, le futur Galaxy S26 Ultra pourrait réserver une surprise de taille.

Selon un rapport du Korea Herald, toute la gamme Galaxy S26 — y compris le Ultra — embarquerait le nouveau processeur maison Exynos 2600, au lieu du Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, attendu par beaucoup comme une évidence.

Retour en arrière : le Galaxy Ultra et Snapdragon, un couple habituel

Depuis trois générations, le Galaxy S Ultra avait droit exclusivement à la meilleure puce Snapdragon disponible :

Galaxy S23 Ultra → Snapdragon 8 Gen 2

Galaxy S24 Ultra → Snapdragon 8 Gen 3

Galaxy S25 Ultra → Snapdragon 8 Elite

Pendant ce temps, les modèles « non Ultra » alternaient entre Snapdragon et Exynos selon les marchés. Le Ultra restait le modèle « sans compromis », privilégié par ceux qui veulent le top de la performance.

Pourquoi Samsung pourrait changer de stratégie avec le Galaxy S26 Ultra ?

Le nouvel Exynos 2600 serait gravé en 2 nm par Samsung Foundry, contre 3 nm pour le Snapdragon 8 Elite actuel. En théorie, cela signifie :

Plus de puissance

Moins de consommation

Meilleure efficacité thermique

Les premiers résultats Geekbench sont prometteurs :

3 309 points en monocoeur

11 256 points en multicoeurs

Ces scores surpassent le Snapdragon 8 Elite et approchent ceux de l’iPhone 16 Pro, avec même un avantage en multicoeurs.

Autre nouveauté : un système thermique Heat Path Block pour améliorer la stabilité, et surtout, le développement d’un GPU maison, dirigé par un ancien cadre de Huawei. Jusqu’ici, les Exynos s’appuyaient sur des designs AMD, souvent critiqués.

Une logique économique et stratégique

Si Samsung réussit enfin à produire un Exynos qui rivalise (voire surpasse) le Snapdragon, pourquoi continuer à payer Qualcomm ? Cela permettrait à Samsung de contrôler toute la chaîne et d’augmenter ses marges. Et si le 2600 tient ses promesses, il pourrait redorer l’image des Exynos, longtemps vus comme « les seconds choix ».

Le défi : convaincre les utilisateurs

Le problème, c’est la réputation. Dans l’esprit de nombreux fans, Snapdragon reste synonyme de fiabilité et de performance. Samsung devra prouver que le Exynos 2600 est non seulement compétitif, mais aussi durablement fiable, sans surchauffe ni baisse de régime.