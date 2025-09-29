Accueil » OPPO Find X9 Pro : Le smartphone qui vise l’excellence avec Hasselblad et un zoom 200 mégapixels

OPPO Find X9 Pro : Le smartphone qui vise l’excellence avec Hasselblad et un zoom 200 mégapixels

À l’approche de son événement du 16 octobre 2025, OPPO prépare le terrain pour le lancement du Find X9 Pro, un smartphone premium qui place la photo et la vidéo au cœur de l’innovation.

Fuites techniques et déclarations officielles laissent entrevoir un flagship ultra complet, taillé pour rivaliser avec les meilleurs modèles d’Apple, Samsung et Xiaomi.

Écran LTPO 120 Hz et autonomie musclée

Selon le leaker Digital Chat Station, le Find X9 Pro adoptera une dalle OLED LTPO plate de 6,78 pouces avec une résolution 1.5K et un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. L’écran est couplé à un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran pour une sécurité et une réactivité accrues.

Sous le capot, on retrouve le nouveau processeur MediaTek Dimensity 9500 (3 nm), épaulé par jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage en UFS 4.1.

Côté autonomie, OPPO frappe fort avec une batterie de 7500 mAh, compatible avec :

80W SuperVOOC en filaire

50W en charge sans fil

De quoi tenir facilement plusieurs jours en usage modéré, tout en assurant des recharges rapides.

Quadruple capteur photo Hasselblad, dont un module de 200 mégapixels

La grande star de ce modèle reste l’appareil photo, fruit d’une collaboration renforcée avec Hasselblad. Le module arrière intègre :

Un capteur principal Sony LYT-828 de 50 mégapixels

Un ultra grand-angle Samsung JN5 de 50 mégapixels

Un téléobjectif périscopique Samsung HP5 de 200 mégapixels

Un capteur multispectral de 2 mégapixels pour des effets et couleurs plus fidèles

OPPO proposera même un téléconvertisseur Hasselblad en accessoire, pour pousser encore plus loin le zoom optique sans perte.

Vidéo : 4K à 120 fps, Dolby Vision HDR et Log 10 bits certifié ACES

La partie vidéo n’est pas en reste, avec des fonctions taillées pour les créateurs de contenu et les cinéastes mobiles :

Enregistrement 4K à 120 fps avec Dolby Vision HDR

Dolby Vision HDR Vidéo Log 10 bits , avec monitoring en Rec.709

, avec monitoring en Rec.709 Hasselblad Master Tones pour une colorimétrie cinéma intégrée

pour une colorimétrie cinéma intégrée Live Photos 4K Ultra-HD , compatibles avec les réseaux sociaux comme Xiaohongshu

Une première mondiale sur smartphone.

Une architecture IA dédiée à l’imagerie

Le Find X9 Pro ne se contente pas de capteurs puissants. OPPO introduit cinq piliers technologiques pour repousser les limites de la photo computationnelle :

AOA (Active Optical Alignment) pour améliorer la netteté optique Objectif Danxia de 4e génération pour une fidélité colorimétrique extrême Capteur triple exposition instantanée Moteur LUMO Super Pixel pour des images haute qualité sans post-traitement OPPO Chip Chain , puce dédiée gravée en 3 nm pour booster le traitement photo/vidéo

Fiche technique complète et configurations disponibles

Caractéristique Détail Processeur Dimensity 9500 (3nm) Écran 6.78 pouces OLED LTPO, 1.5K, 120 Hz RAM/Stockage Jusqu’à 16 Go / 1 To Batterie 7 500 mAh, 80W filaire, 50W sans fil Photo arrière 50 mégapixels + 50 mégapixels + 200 mégapixels + 2 mégapixels Selfie 50 mégapixels OS Android 16 + ColorOS 16 Autres Étanchéité IP66/68/69, audio stéréo Dolby Atmos, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

OPPO vise l’excellence avec le Find X9 Pro

Avec une approche ultra-technique de la photo, un matériel haut de gamme, et des innovations logicielles exclusives, le Find X9 Pro s’annonce comme un sérieux prétendant au trône des photophones 2025.

Entre le capteur 200 mégapixels, les vidéos 4K 120 fps, et l’écosystème Hasselblad, OPPO s’adresse autant aux professionnels de l’image qu’aux utilisateurs exigeants.

Rendez-vous le 16 octobre pour le lancement officiel et les premières prises en main.