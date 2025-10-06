Accueil » Motorola Edge 70 : un smartphone ultra-fin de moins de 6 mm avec capteur 50 MP et design haut de gamme

La course aux smartphones ultrafins reprend de plus belle, et Motorola entend bien y jouer un rôle majeur. Selon une fuite partagée par le leaker réputé Evan Blass (@evleaks), le prochain Motorola Edge 70 pourrait devenir l’un des téléphones les plus fins du marché, avec une épaisseur de moins de 6 mm.

Un design qui le place directement face à l’iPhone Air (5,6 mm) et au Galaxy S25 Edge (5,8 mm).

Motorola Edge 70 : Une vidéo promo fuitée dévoile le design et les coloris

Dans une vidéo promotionnelle de 30 secondes, le Motorola Edge 70 s’affiche sous tous les angles, mettant en avant son profil extrêmement fin. Malgré cette finesse, Motorola cherche à montrer que fin ne rime pas avec simplicité.

Le smartphone sera proposé en trois coloris Pantone exclusifs : Bronze Green, Gadget Gray, et Lily Pad. Chacun bénéficie d’une finition métallisée brillante, renforçant l’aspect premium de l’appareil.

Côté photo, le module arrière arbore une double caméra :

Capteur principal 50 mégapixels, avec des pixels de 2,0 µm et stabilisation optique (OIS),

Objectif ultra grand-angle offrant un champ de vision de 120°.

Autour du flash LED, les inscriptions confirment ces caractéristiques. On distingue trois découpes dans le bloc photo, mais aucun signe de téléobjectif, contrairement aux précédents Edge 50 et Edge 60. Un choix qui rappelle celui d’Apple et Samsung sur leurs modèles les plus fins, privilégiant le design au détriment de la polyvalence optique.

Un lancement mondial sous le nom de Moto X70 Air

Le Motorola Edge 70 serait en réalité la version internationale du Moto X70 Air, attendu en Chine dès ce mois-ci. D’après la vidéo, le smartphone proposera également :

un écran plat bord à bord avec des bordures très fines,

un bouton dédié à l’IA, preuve que Motorola veut s’aligner sur la tendance des smartphones intelligents,

et une conception optimisée pour combiner finesse et ergonomie.

Un pari sur l’ultra-fin, mais avec quelques compromis

Avec le Edge 70, Motorola veut séduire les utilisateurs à la recherche d’un design raffiné et minimaliste. Son profil de moins de 6 mm, ses coloris premium et son capteur principal de 50 mégapixels avec OIS en font un smartphone attrayant sur le segment des ultrafins.

Cependant, l’absence de téléobjectif pourrait décevoir certains utilisateurs exigeants en photo, surtout après les avancées des précédentes générations. Motorola semble ainsi faire le même choix stratégique que Samsung et Apple : privilégier la finesse et la légèreté, quitte à sacrifier une partie des fonctionnalités avancées.

Le Motorola Edge 70 pourrait donc s’imposer comme l’un des smartphones les plus élégants du marché, mais il reste à voir si ce compromis trouvera son public à l’international.