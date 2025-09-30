Accueil » Sora 2 : OpenAI prépare une appli vidéo façon TikTok… 100 % générée par l’IA

Sora 2 : OpenAI prépare une appli vidéo façon TikTok… 100 % générée par l’IA

Sora 2 : OpenAI prépare une appli vidéo façon TikTok… 100 % générée par l’IA

OpenAI ne compte pas s’arrêter à ChatGPT. Selon des documents consultés par Wired, l’entreprise travaille actuellement sur Sora 2, une nouvelle application dédiée à la génération de vidéos par intelligence artificielle. Il s’agirait d’une réelle évolution par rapport à Sora.

Avec une interface inspirée de TikTok — fil vertical, scroll infini, vidéos courtes et recommandations personnalisées — l’app pourrait bien bousculer le monde de la création vidéo.

Sora 2: Un TikTok de l’IA, sans aucune vidéo humaine

Contrairement à TikTok ou Instagram Reels, toutes les vidéos de Sora 2 sont créées par intelligence artificielle. Aucune vidéo personnelle ou photo importée : les utilisateurs rédigent un prompt (description textuelle), et l’IA génère une vidéo de 10 secondes maximum.

L’appli permettrait :

de liker, commenter ou remixer les vidéos générées,

de vérifier son identité pour permettre à l’IA de reproduire son apparence,

d’être tagué dans des clips par d’autres utilisateurs (avec notification si votre image est utilisée, même dans un brouillon).

Sécurité, vie privée et vérification d’identité

OpenAI prévoit une modération renforcée :

Des filtres anti-copyright pour éviter les contenus illicites,

Un système de notification dès qu’une image ou une identité vérifiée est utilisée,

Des contrôles parentaux et un système de prédiction d’âge en développement pour limiter les usages aux mineurs.

L’outil d’identité permettrait, selon OpenAI, d’éviter les dérives tout en garantissant le respect du droit à l’image. Une précaution utile, alors que les plaintes pour violation de copyright contre l’entreprise se multiplient, notamment de la part du New York Times.

Sora 2 vs Vibes (Meta) vs Veo 3 (Google)

La bataille de la vidéo générée par IA est lancée :

Meta a récemment lancé Vibes, un fil vidéo court dans l’app Meta AI,

Google déploie progressivement Veo 3 sur YouTube,

TikTok se durcit, interdisant les vidéos IA jugées trompeuses ou dangereuses.

Dans ce contexte, OpenAI pourrait profiter de l’incertitude réglementaire autour de TikTok aux États-Unis pour lancer un concurrent « made in USA » sans lien avec la Chine.

Date de lancement : fin 2025 ?

Sora 2 est actuellement en phase de test interne chez OpenAI. Les premiers retours sont positifs, même si certains managers notent que l’addiction à l’outil pourrait impacter la productivité des employés.

Aucune date officielle n’a été annoncée, mais la sortie pourrait coïncider avec celle de GPT-5, attendue dans les prochains mois. Une synchronisation qui positionnerait OpenAI en rival direct de Google, Meta et TikTok sur le terrain de la vidéo courte générée par IA.

Une nouvelle façon d’interagir avec l’IA

Après avoir révolutionné le texte avec ChatGPT, OpenAI veut désormais réinventer la vidéo. Sora 2 pourrait permettre à n’importe qui — créateur, étudiant, curieux — de générer des contenus courts sans caméra ni montage, simplement avec des mots.

Mais la question reste : l’IA peut-elle vraiment remplacer la créativité humaine dans un format aussi émotionnel que la vidéo ? Réponse probable d’ici la fin de l’année.