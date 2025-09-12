fermer
Google Veo 3 : vidéos verticales et 1080p disponibles à prix réduit

Google continue de pousser son générateur vidéo Veo 3 avec une mise à jour qui va plaire aux développeurs et aux créateurs de contenus mobiles.

L’IA de Veo 3 peut désormais produire des vidéos en format vertical 9:16 et en résolution 1080p, deux ajouts pensés pour TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts.

Le format vertical enfin pris en charge dans Veo 3

Jusqu’ici, Veo 3 ne permettait de générer que des vidéos au format horizontal (16:9). Avec cette mise à jour, les développeurs peuvent désormais paramétrer leurs requêtes API pour obtenir des vidéos en 9 h 16, un format indispensable pour les plateformes sociales orientées mobile. Concrètement, il suffit d’ajouter le paramètre aspectRatio=9:16 dans l’appel à l’API.

Google avait déjà annoncé en juin que Veo 3 serait intégré à YouTube Shorts, et cette ouverture aux développeurs laisse entrevoir un déploiement massif de contenus générés par IA sur TikTok et Reels.

Le 1080p débarque, mais avec une limite

Autre nouveauté : la possibilité de générer des vidéos en Full HD (1080p), alors que la limite était auparavant fixée à 720p. Attention toutefois : cette option n’est disponible que pour les vidéos au format classique 16:9. Les vidéos verticales, elles, restent pour l’instant limitées à une qualité inférieure.

Des prix en forte baisse

Google a aussi profité de l’occasion pour réduire les tarifs d’utilisation de ses modèles :

  • Veo 3 passe de 0,75 dollar à 0,40 dollar par seconde générée.
  • Veo 3 Fast (version plus rapide et moins qualitative) passe de 0,40 dollar à 0,15 dollar par seconde.

De quoi rendre l’outil beaucoup plus accessible pour les développeurs et studios de création qui souhaitent expérimenter à grande échelle.

Des usages en plein essor

Avec ces ajouts, Veo 3 devient « stable et prêt pour une utilisation en production à grande échelle », selon Google. On peut donc s’attendre à voir très vite du contenu généré via l’API débarquer dans les applis, mais aussi directement dans les flux TikTok, Instagram et Shorts.

Reste à savoir si cette démocratisation donnera lieu à plus de créativité… ou à une avalanche de contenus générés par IA qui viendront encore saturer nos feeds.

