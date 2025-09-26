Accueil » Meta lance Vibes : Le flux de vidéos courtes 100 % générées par l’IA

Meta lance Vibes : une nouvelle plateforme de vidéos courtes générées par l’IA

Meta continue d’étendre son écosystème d’outils créatifs basés sur l’intelligence artificielle avec le lancement officiel de Vibes, une nouvelle fonctionnalité intégrée à l’app Meta AI et accessible via meta.ai.

L’objectif : permettre à chacun de créer, remixer et partager des vidéos courtes générées par IA, à la manière de Reels ou TikTok… mais avec une touche d’intelligence artificielle. En effet, contrairement à TikTok ou Instagram Reels, il ne propose que du contenu généré par l’IA.

Ce flux présentera des vidéos courtes générées par l’IA, réalisées par des créateurs et d’autres utilisateurs de Meta AI. Comme pour les Reels Instagram, vous pourrez commencer à visionner des vidéos selon vos préférences.

Vibes, c’est quoi ?

Pensé comme un laboratoire créatif interactif, Vibes propose un fil personnalisé d’expériences visuelles IA. On y découvre des vidéos générées par d’autres utilisateurs ou créateurs, qu’il est possible de remixer en quelques clics.

« Ces mises à jour ne sont que les premières étapes de notre travail sur la vidéo IA. Nous avons hâte de voir ce que la communauté va créer avec Vibes », a déclaré Meta.

Les fonctionnalités clés de Vibes

Créer ou remixer des vidéos

Vous pouvez :

Partir de zéro avec un prompt ou une idée.

Utiliser une vidéo déjà présente dans le flux Vibes.

Remixer une vidéo IA depuis Instagram en un clic via l’app Meta AI.

Personnaliser votre contenu

Ajoutez votre touche personnelle :

Superposez des visuels

Ajoutez une bande-son

Ajustez le style, les filtres ou la palette de couleurs

Partager facilement

Une fois votre vidéo prête, vous pouvez :

La publier dans Vibes

L’envoyer en message privé à vos amis

La partager en Story ou Reels sur Instagram et Facebook

Une collaboration avec Midjourney et Black Forest Labs

Pour cette première version de Vibes, Meta s’est associée à des partenaires clés de la scène IA créative comme Midjourney et Black Forest Labs, tout en continuant de développer ses propres modèles de génération vidéo.

Mark Zuckerberg a présenté Vibes comme un aperçu de la future direction des produits IA grand public de Meta, où créativité et personnalisation seront au cœur de l’expérience.

En plus de Vibes, l’application Meta AI permet aussi de :

Gérer vos lunettes connectées Meta (Ray-Ban Meta)

Capturer des souvenirs via photo/vidéo avec l’IA

Accéder à Meta AI Assistant pour vous aider à créer, chercher des idées ou organiser vos pensées

Disponibilité

La mise à jour intégrant Vibes est en cours de déploiement mondial sur l’application Meta AI. Si vous ne l’avez pas encore, pensez à mettre à jour votre app ou à visiter directement meta.ai.

Avec Vibes, Meta fait un pas de plus vers la démocratisation de la création vidéo assistée par IA, mêlant remix, expression personnelle et viralité. Une nouvelle manière d’explorer sa créativité, sans compétence technique, en s’appuyant sur les dernières avancées de l’intelligence artificielle générative.