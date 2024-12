8 meilleures fonctionnalités de Sora, l’outil de génération de vidéos par l’IA d’OpenAI

OpenAI a lancé Sora, un outil de génération de vidéos par intelligence artificielle qui introduit de nombreuses fonctionnalités innovantes telles que Remix, Storyboard, Re-cut, et bien d’autres. Doté d’une interface entièrement repensée, Sora propose une expérience immersive pour les utilisateurs souhaitant créer, explorer ou personnaliser des vidéos IA. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce nouvel outil prometteur.

Avec Sora, vous pouvez générer des vidéos jusqu’à 20 secondes en résolution 1080p, tout en ayant la possibilité de produire des clips en 480p et 720p. L’outil prend en charge les formats 16:9, 9:16 et 1:1, couvrant ainsi les besoins pour les contenus horizontaux, verticaux ou carrés. Les durées disponibles incluent 5, 10, 15 ou 20 secondes, offrant une grande flexibilité en fonction des besoins des créateurs.

Sora ne se contente pas d’un simple espace conversationnel. OpenAI a conçu une interface inédite qui rappelle celle d’Instagram, mais orientée vers la création vidéo. Sur la page d’accueil de Sora, les utilisateurs peuvent explorer une bibliothèque de vidéos générées par la communauté, sauvegarder leurs préférées, ou encore analyser les prompts à l’origine de ces créations.

De plus, vous pouvez facilement importer vos propres médias et organiser vos projets dans des dossiers dédiés. Grâce à des outils comme Remix, Storyboard et Blend, Sora se distingue comme un outil polyvalent et accessible.

Fonctionnalités phares de Sora

Remix : redonnez vie aux vidéos existantes

Accessible depuis un VPN en France, Sora permet d’améliorer, de personnaliser ou d’ajouter des éléments à des vidéos existantes grâce à la fonctionnalité Remix. Les utilisateurs peuvent ajuster l’intensité des modifications — forte, modérée, subtile ou personnalisée — pour mieux contrôler les changements. C’est un excellent moyen d’insuffler sa créativité dans des vidéos préexistantes.

Storyboard : une approche narrative

Avec l’outil Storyboard, les créateurs peuvent élaborer des vidéos longues en définissant une séquence d’actions grâce à une ligne temporelle interactive. Chaque scène est décrite via des prompts individuels, permettant à Sora de créer une transition fluide entre elles. Les utilisateurs peuvent également télécharger leurs propres images ou vidéos et demander des modifications spécifiques.

Re-cut, Blend et Loops : des ajustements sur mesure

Re-cut permet de découper et d’étendre des segments spécifiques d’une vidéo. Vous aimez une partie d’un clip ? Re-cut peut l’isoler et le prolonger.

Blend facilite la fusion entre deux vidéos avec des transitions naturelles.

Loop aide à créer des boucles parfaites à partir d’une section choisie, qu’elles soient courtes ou longues.

Téléversement de médias

Sora accepte les images et vidéos téléchargées par les utilisateurs, permettant des ajustements via des prompts textuels. Cependant, OpenAI impose des règles strictes : aucun contenu violent, explicite ou protégé par des droits d’auteur n’est autorisé. Les utilisateurs doivent également obtenir le consentement des personnes apparaissant dans les médias.

Presets pour une créativité simplifiée

Sora propose cinq préréglages qui définissent l’ambiance, les couleurs, l’éclairage et le style de la vidéo :

Balloon World : univers joyeux et coloré.

Stop Motion : esthétique artisanale.

Archival : style rétro et granuleux.

Film Noir : ambiance sombre avec éclairage dramatique.

Cardboard & Papercraft : textures et effets en papier découpé.

Ces préréglages permettent de produire des vidéos rapidement, mais les utilisateurs peuvent également créer leurs propres thèmes personnalisés.

Sécurité et transparence avec les Content Credentials

Pour garantir la transparence, toutes les vidéos générées par Sora incluent des métadonnées C2PA. Ces dernières renseignent sur la source, la date de création, et l’outil utilisé. De plus, une watermark visible est apposée sur chaque vidéo, bien que les abonnés à ChatGPT Pro puissent la retirer.

Avec des fonctionnalités comme Canvas, Remix et Storyboard, Sora s’inscrit dans une nouvelle ère de création vidéo alimentée par l’IA. L’outil offre aux créateurs un moyen puissant et intuitif d’explorer leur imagination, que ce soit pour des projets professionnels ou personnels.

Disponible dès maintenant sur navigateur web pour les utilisateurs de ChatGPT, Sora redéfinit les possibilités de l’IA générative dans le domaine de la vidéo.