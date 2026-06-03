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OpenAI enrichit Codex avec des agents IA métiers pour les entreprises

OpenAI enrichit Codex avec des agents IA métiers pour les entreprises

OpenAI accélère sa stratégie B2B. Après avoir longtemps concentré ses efforts sur ChatGPT et les développeurs, l’entreprise enrichit désormais Codex avec une série de fonctionnalités destinées aux professionnels de la donnée, de la finance, du design et de la gestion de produits.

L’objectif est clair : transformer Codex en véritable plateforme de travail capable d’exécuter des tâches métier spécialisées, bien au-delà du simple développement logiciel.

Codex dépasse désormais le cadre de la programmation

Selon OpenAI, Codex compte désormais plus de 5 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires, soit une croissance de plus de six fois depuis le lancement de son application desktop en février 2026.

Si les développeurs restent la catégorie la plus importante, l’entreprise indique que les travailleurs du savoir (« knowledge workers ») représentent déjà environ 20 % de la base d’utilisateurs et affichent une croissance plus de trois fois supérieure à celle des profils techniques.

Ce changement d’usage pousse OpenAI à adapter son produit à de nouveaux métiers.

Six nouveaux agents spécialisés

Pour accompagner cette évolution, OpenAI lance six modules métiers intégrés directement dans Codex. Chaque agent combine des intégrations spécifiques, des instructions adaptées à un secteur et un contexte métier préconfiguré.

Les domaines concernés sont :

L’analyse de données pour l’exploration, la visualisation et l’interprétation de grands volumes d’informations

La création de contenu destiné aux équipes marketing, médias et communication

La vente pour la préparation commerciale, l’analyse des prospects et le suivi des opportunités

Le Product Design orienté vers la conception produit et l’idéation

Les investissements en actions pour les professionnels de l’analyse financière.

La banque d’investissement avec des workflows adaptés aux activités de modélisation et de recherche.

OpenAI précise que ces agents sont utilisables immédiatement, tout en restant personnalisables selon les besoins de chaque organisation.

Codex peut désormais publier des sites web

Autre nouveauté importante : la fonctionnalité Sites. Jusqu’à présent, Codex générait principalement des fichiers ou des projets locaux. Désormais, l’outil peut produire directement un site web interactif hébergé.

Pour soutenir cette fonctionnalité, OpenAI s’associe à plusieurs acteurs du secteur : Wix, Replit, Figma, Lovable, Base44 et Emergent. Cette approche rapproche Codex des plateformes de création d’applications et de prototypage assistées par IA qui connaissent actuellement une forte croissance.

Une meilleure compréhension du contexte

OpenAI ajoute également une fonction baptisée Annotations. Elle permet aux utilisateurs de sélectionner précisément une partie d’un document, d’un fichier ou d’un projet afin de fournir un contexte plus ciblé à l’agent. Cette évolution répond à l’un des principaux défis des outils IA professionnels : réduire l’ambiguïté et améliorer la précision des demandes.

Ces annonces arrivent seulement quelques semaines après la création de l’OpenAI Deployment Company, une nouvelle structure dédiée au déploiement des technologies OpenAI dans les entreprises.

Dotée de plus de 4 milliards de dollars de financement, cette initiative vise à accélérer l’intégration des agents IA dans les infrastructures professionnelles à grande échelle.

OpenAI passe du chatbot au collègue numérique

L’évolution de Codex illustre un changement profond dans la stratégie d’OpenAI. La première génération d’outils IA consistait principalement à répondre à des questions. La seconde automatisait certaines tâches. Avec ces nouveaux agents spécialisés, OpenAI cherche désormais à reproduire des fonctions professionnelles entières.

Le véritable enjeu n’est plus de savoir si l’IA peut écrire du code ou générer un texte. Il est de déterminer si elle peut devenir un collaborateur capable d’exécuter des missions complexes dans des domaines comme la finance, le design ou l’analyse stratégique.

Face aux initiatives similaires d’Anthropic, Microsoft et Google, OpenAI semble convaincu que la prochaine bataille de l’intelligence artificielle se jouera dans les entreprises. Et Codex est en train de devenir l’un de ses principaux chevaux de bataille.