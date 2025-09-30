WhatsApp enrichit l’expérience utilisateur avec photos animées, personnalisation par IA, et plus encore

Meta déploie une nouvelle salve de fonctionnalités sur WhatsApp, visant à rendre la messagerie plus expressive, personnalisée et fonctionnelle. Des photos animées aux thèmes générés par IA, en passant par la recherche de groupes améliorée et la numérisation de documents, voici tout ce qui change.

WhatsApp prend désormais en charge les Live Photos sur iOS et les Motion Photos sur Android, permettant aux utilisateurs de partager des moments vivants — avec son et mouvement — d’un appareil à l’autre. Une manière plus immersive de revivre et transmettre ses souvenirs.

Place à la personnalisation avancée ! Grâce à Meta AI, WhatsApp permet à certains utilisateurs de créer leurs propres thèmes de discussion, en générant automatiquement des designs à partir de simples descriptions. Attention : ces fonctions IA sont encore en déploiement progressif et ne sont pas accessibles à tous.

Les fonds personnalisés générés par IA font également leur apparition. Que ce soit pour un appel vidéo ou une photo prise directement dans une conversation, les utilisateurs peuvent désormais choisir un arrière-plan original, généré selon leurs préférences.

Trois nouveaux packs d’autocollants font leur entrée pour enrichir vos échanges : Oiseau intrépide, C’est la rentrée ou Vacances.

De nouveaux personnages, pour des discussions toujours plus expressives.

Recherche de groupes facilitée dans WhatsApp

La recherche de groupes devient bien plus simple. Il suffit de taper le nom d’un contact dans l’onglet Discussions pour voir tous les groupes que vous avez en commun. Fini les scrolls interminables pour retrouver ce groupe d’anniversaire ou de collègues.

Déjà disponible sur iOS, la fonction de numérisation de documents débarque enfin sur Android. Elle permet de scanner, recadrer, enregistrer et envoyer des documents sans quitter l’application WhatsApp.

Déploiement mondial progressif

Ces nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement global sur Android et iOS, et seront accessibles à tous les utilisateurs dans les semaines à venir.

Avec cette mise à jour, WhatsApp poursuit sa montée en puissance en intégrant l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience utilisateur. Entre personnalisation, fluidité et praticité, la messagerie montre qu’elle ne compte pas rester à la traîne face à ses concurrentes.

Reste à voir si ces nouveautés séduiront les utilisateurs… et si elles marqueront le début d’une WhatsApp plus créative et intuitive que jamais.