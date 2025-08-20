Qu’est-ce que Meta AI, l’intelligence artificielle selon Meta ?

Meta AI est le nom donné par le groupe Meta (anciennement Facebook) à l’ensemble de ses développements et produits autour de l’intelligence artificielle. En 2025, Meta AI désigne à la fois :

Un assistant IA grand public, disponible sur les plateformes Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger).

Une technologie intégrée dans les lunettes connectées Ray-Ban Meta et les appareils Meta Quest.

Un modèle de langage open source (Llama) utilisé dans plusieurs applications tierces.

Meta AI se positionne comme un assistant conversationnel multimodal, capable de répondre à vos questions, générer du texte, créer des images et interagir naturellement avec vous, en particulier dans des environnements sociaux ou immersifs.

Meta AI : un assistant personnel disponible partout

Meta AI est progressivement intégré dans les principaux services du groupe :

Dans WhatsApp et Messenger : vous pouvez discuter avec Meta AI, lui poser des questions, demander des idées, générer des images, ou obtenir des réponses en contexte à vos messages.

Sur Facebook et Instagram : l’assistant propose des suggestions de réponses, des recherches, ou des créations de contenus (posts, légendes, résumés).

Dans les lunettes Ray-Ban Meta : Meta AI devient un compagnon visuel, capable de voir ce que vous voyez, de répondre oralement, de traduire ou décrire votre environnement.

Dans Meta Quest : intégré à l’environnement immersif, il permet de naviguer, chercher, créer et interagir sans clavier.

Fonctionnalités principales

Génération de texte : résumer, reformuler, écrire des messages ou du contenu.

Génération d’images : via le modèle Imagine, intégré dans Meta AI.

Réponses contextuelles : dans les apps de messagerie, Meta AI comprend le fil de la conversation.

Interaction visuelle : dans les lunettes connectées, il reconnaît des objets, lieux ou situations, et fournit des réponses adaptées.

Modèle Llama et approche open source

Derrière Meta AI se cache le Large Language Model Llama 4, la dernière version (2025) étant l’une des plus puissantes du marché, open source et entraînée à très grande échelle.

Meta fait le pari de l’ouverture :

Llama 4 est utilisé dans des apps tierces, des assistants personnalisés et des interfaces embarquées.

Une version fine-tunée de Llama 4 alimente l’assistant Meta AI sur les plateformes du groupe.

Disponibilité de Meta AI en 2025

Plateforme Statut en août 2025 WhatsApp / Messenger Disponible dans plusieurs pays (anglais, espagnol, français en bêta) Facebook / Instagram Intégré dans les barres de recherche et commentaires Ray-Ban Meta (Gen 2) Meta AI embarqué en local et cloud Meta Quest (3 et Pro) Assistant intégré à l’interface Navigateurs / Web Meta.ai (interface test publique)

À noter : Meta prévoit une extension de la version française grand public pour l’automne 2025.

Vie privée et positionnement

Meta affirme que :

Les données de vos conversations avec l’IA sont utilisées de manière anonyme pour améliorer le service.

Vous pouvez consulter et supprimer votre historique Meta AI.

Le traitement visuel via les lunettes Meta est local + cloud, selon la tâche.

Malgré ces engagements, la question de la confidentialité reste un sujet d’attention, compte tenu des antécédents de Meta.

Meta AI vs ChatGPT vs Gemini

Critère Meta AI ChatGPT (GPT-5) Google Gemini (2.5 Pro) Plateformes intégrées Facebook, WhatsApp, Instagram Web, apps, Microsoft 365 Android, Web, Workspace Assistant vocal Oui (Ray-Ban Meta, Quest) Oui (ChatGPT Voice) Oui (Gemini Live) Vision + reconnaissance Oui (dans lunettes) Partiellement (image upload) Oui (Gemini multimodal) Ouverture du modèle Open source (Llama 3) Fermé Fermé Génération d’image Oui (Imagine) Oui (DALL·E 3) Oui (Imagen 3) Usage professionnel En test (via Business Suite) Oui Oui

Meta AI est l’assistant IA omniprésent de Meta : intégré dans la messagerie, les réseaux sociaux, les lunettes connectées et les mondes immersifs. Il se distingue par sa capacité à interagir en contexte visuel et social, et par son ancrage dans l’open source via le modèle Llama.

Avec son déploiement progressif en français et l’intégration à tous les appareils Meta, l’IA de Facebook devient un acteur incontournable face à ChatGPT et Gemini.