Apple Watch 2025 : Apple Watch Ultra 3, Series 11, SE 3... Laquelle est faite pour vous ?

Apple vient de dévoiler sa nouvelle gamme de montres connectées pour 2025 : la Apple Watch Ultra 3, la Series 11 et la SE 3. Trois modèles, trois publics, et des prix allant de 269 euros à 899 euros. Toutes tournent sous watchOS 26, embarquent Apple Intelligence et proposent des améliorations notables en matière de santé, fitness et connectivité.

Mais alors, laquelle est faite pour vous ? Voici notre décryptage modèle par modèle.

Apple Watch Ultra 3 : La montre ultime, sans compromis

La Apple Watch Ultra 3 est bien plus qu’une montre : c’est un outil de survie satellite, un coach sportif extrême, et un bijou technologique dans un boîtier en titane.

Écran OLED LTPO3 ultra-lumineux avec bords affinés

Affichage always-on avec vraie trotteuse mise à jour chaque seconde

Communication satellite bidirectionnelle (une première sur Apple Watch)

Autonomie : jusqu’à 72h, ou 20h en GPS intensif

Fonctionnalités santé avancées : détection d’hypertension, score de sommeil, etc.

À acheter si : vous partez souvent à l’aventure, avez besoin d’une autonomie extrême, ou voulez simplement le nec plus ultra d’Apple.

Prix de départ : 899 euros.

Apple Watch Series 11 : L’équilibre parfait

Avec la Apple Watch Series 11, Apple vise le grand public. Plus légère, plus fine, mais toujours très complète, elle propose l’essentiel des fonctionnalités santé et fitness… à un prix plus raisonnable.

Détection d’hypertension, score de sommeil

Verre Ion-X deux fois plus résistant aux rayures

5G, recharge rapide (15 min = 8h)

Nouvel app Entraînement + Workout Buddy (Apple Intelligence)

Gestes au poignet, traduction en direct, etc.

Pas de satellite, pas d’autonomie extrême, pas de titane.

À acheter si : vous cherchez une montre connectée haut de gamme, mais plus légère, élégante, et adaptée à un usage quotidien.

Prix de départ : 449 euros.

Apple Watch SE 3 : L’entrée de gamme (vraiment) améliorée

Ne vous fiez pas à son prix. La Apple Watch SE 3 propose désormais des performances solides grâce à sa puce S10, et embarque même plusieurs fonctions d’Apple Intelligence.

Écran always-on, recharge rapide, 5G

Détection de l’apnée du sommeil, température du poignet, score de sommeil

Support Apple Watch pour enfants

Solide, légère, rapide

Pas d’ECG, pas de capteur d’oxygène sanguin, pas d’alerte d’hypertension.

À acheter si : vous débutez avec l’Apple Watch, avez un budget limité, ou cherchez une montre pour un ado.

Prix de départ : 269 euros.

En résumé

Modèle Idéal pour… Prix (à partir de)

Ultra 3 Aventuriers, sportifs extrêmes, technophiles 799 $

Series 11 Utilisateurs exigeants au quotidien 399 $

SE 3 Nouveaux venus, familles, budget serré 249 $

Verdict :