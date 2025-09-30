Apple Watch 2025 : Apple Watch Ultra 3, Series 11, SE 3... Laquelle est faite pour vous ?

Apple vient de dévoiler sa nouvelle gamme de montres connectées pour 2025 : la Apple Watch Ultra 3, la Series 11 et la SE 3. Trois modèles, trois publics, et des prix allant de 269 euros à 899 euros. Toutes tournent sous watchOS 26, embarquent Apple Intelligence et proposent des améliorations notables en matière de santé, fitness et connectivité.
Mais alors, laquelle est faite pour vous ? Voici notre décryptage modèle par modèle.
Apple Watch Ultra 3 : La montre ultime, sans compromis
La Apple Watch Ultra 3 est bien plus qu’une montre : c’est un outil de survie satellite, un coach sportif extrême, et un bijou technologique dans un boîtier en titane.
- Écran OLED LTPO3 ultra-lumineux avec bords affinés
- Affichage always-on avec vraie trotteuse mise à jour chaque seconde
- Communication satellite bidirectionnelle (une première sur Apple Watch)
- Autonomie : jusqu’à 72h, ou 20h en GPS intensif
- Fonctionnalités santé avancées : détection d’hypertension, score de sommeil, etc.
À acheter si : vous partez souvent à l’aventure, avez besoin d’une autonomie extrême, ou voulez simplement le nec plus ultra d’Apple.
Apple Watch Series 11 : L’équilibre parfait
Avec la Apple Watch Series 11, Apple vise le grand public. Plus légère, plus fine, mais toujours très complète, elle propose l’essentiel des fonctionnalités santé et fitness… à un prix plus raisonnable.
- Détection d’hypertension, score de sommeil
- Verre Ion-X deux fois plus résistant aux rayures
- 5G, recharge rapide (15 min = 8h)
- Nouvel app Entraînement + Workout Buddy (Apple Intelligence)
- Gestes au poignet, traduction en direct, etc.
- Pas de satellite, pas d’autonomie extrême, pas de titane.
À acheter si : vous cherchez une montre connectée haut de gamme, mais plus légère, élégante, et adaptée à un usage quotidien.
Apple Watch SE 3 : L’entrée de gamme (vraiment) améliorée
Ne vous fiez pas à son prix. La Apple Watch SE 3 propose désormais des performances solides grâce à sa puce S10, et embarque même plusieurs fonctions d’Apple Intelligence.
- Écran always-on, recharge rapide, 5G
- Détection de l’apnée du sommeil, température du poignet, score de sommeil
- Support Apple Watch pour enfants
- Solide, légère, rapide
- Pas d’ECG, pas de capteur d’oxygène sanguin, pas d’alerte d’hypertension.
À acheter si : vous débutez avec l’Apple Watch, avez un budget limité, ou cherchez une montre pour un ado.
En résumé
Modèle Idéal pour… Prix (à partir de)
Ultra 3 Aventuriers, sportifs extrêmes, technophiles 799 $
Series 11 Utilisateurs exigeants au quotidien 399 $
SE 3 Nouveaux venus, familles, budget serré 249 $
Verdict :
- Pour les pros de l’outdoor et les baroudeurs, la Apple Watch Ultra 3 est inégalée.
- Pour la majorité des utilisateurs, la Apple Watch Series 11 offre le meilleur rapport fonctionnalités/prix.
- Et pour une première Apple Watch ou un usage familial, la Apple Watch SE 3 coche toutes les cases sans casser votre tirelire.