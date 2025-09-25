Accueil » iPhone 17 Pro Max vs S25 Ultra : Quel châssis est vraiment le plus solide ?

À chaque sortie de flagship, la question de la durabilité revient inévitablement sur le tapis. Et cette année, elle se concentre sur un choix de design marquant : Apple a abandonné le titane utilisé l’an dernier pour revenir à un châssis en aluminium anodisé sur l’iPhone 17 Pro Max, tandis que Samsung maintient son cap avec un cadre en titane sur le Galaxy S25 Ultra.

Pour mettre ces deux matériaux à l’épreuve, la chaîne YouTube PhoneBuff a mené une série de tests de chute en conditions contrôlées, à l’aide d’un robot de drop test.

L’objectif : simuler des chutes réelles et comparer objectivement les dégâts sur chaque appareil.

iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S25 Ultra: Même chute, deux philosophies

Chute sur l’arrière

La première chute, sur le dos, a révélé des comportements bien différents. Le Galaxy, avec sa structure plus rigide, a transmis le choc de manière uniforme à travers toute la surface vitrée, provoquant un éclatement généralisé, y compris autour des modules photo.

L’iPhone, de son côté, a mieux amorti l’impact grâce à son aluminium plus souple, limitant les fissures à une zone plus restreinte, sans endommager les caméras.

Chute sur un coin

Mais lors des chutes sur les coins, les rôles se sont inversés. Le Galaxy a bien résisté, ne montrant que quelques éraflures, alors que l’iPhone a laissé apparaître des bosses et déformations visibles sur son cadre — la rançon d’un matériau plus tendre.

Chute de l’écran contre sol

En tombant face contre sol, les deux écrans se sont brisés. Toutefois, la protection Ceramic Shield 2 d’Apple semble avoir légèrement mieux tenu que sur les modèles précédents, réduisant l’étendue des dégâts.

Chute depuis 1,5 mètre

Lorsque les tests ont été poussés à 1,5 mètre de hauteur, les dommages se sont intensifiés. Le Galaxy S25 Ultra a vu son dos en verre se fragmenter presque complètement, y compris sur les lentilles. L’iPhone 17 Pro, lui, a affiché des fissures supplémentaires, mais ses optiques sont restées intactes… du moins extérieurement.

Car si les lentilles semblaient visuellement épargnées, le module photo principal a cessé de faire la mise au point, probablement à cause d’un déréglage interne lié au choc. Ce n’est pas une surprise : Apple avait déjà mis en garde contre les effets de certaines vibrations sur les systèmes de stabilisation.

Verdict : un match serré

Au final, PhoneBuff donne un léger avantage à Samsung, mais souligne que le match est très serré. L’aluminium a mieux absorbé les impacts diffus, tandis que le titane a mieux résisté aux chocs ponctuels. Les deux philosophies ont donc leurs mérites — et leurs limites.

À plus de 1400 € chacun, aucun des deux smartphones n’est « incassable ». Leçon à retenir ? Investir dans une bonne coque reste indispensable, peu importe le choix du matériau ou les promesses marketing.