Accueil » Moto X70 Air : Le concurrent Android de l’iPhone 17 Air misera sur l’IA et la finesse extrême

Moto X70 Air : Le concurrent Android de l’iPhone 17 Air misera sur l’IA et la finesse extrême

Moto X70 Air : Le concurrent Android de l'iPhone 17 Air misera sur l'IA et la finesse extrême

Motorola, la marque mobile de Lenovo, s’apprête à lancer un nouveau smartphone baptisé Moto X70 Air.

Prévu pour la fin octobre 2025 en Chine, ce modèle mise sur la finesse, la légèreté et l’intelligence artificielle pour séduire un public friand de design et de technologies de pointe.

Moto X70 Air : L’IA au cœur de l’expérience utilisateur

Dans un premier teaser officiel publié sur les réseaux chinois, Motorola met clairement l’accent sur l’intelligence artificielle, qui jouera un rôle clé dans l’expérience utilisateur du Moto X70 Air. Aucun détail technique n’a encore été révélé, mais le message est clair : ce smartphone veut être aussi intelligent qu’élégant.

La silhouette du téléphone, visible sur l’affiche, suggère un profil très fin, avec des bords droits et des boutons de volume et de mise sous tension placés sur la tranche droite.

Motorola semble ici vouloir répondre à l’iPhone Air, réputé pour ses 5,6 mm d’épaisseur et ses 165 g, mais critiqué pour l’abandon du port SIM physique. Le Moto X70 Air pourrait reprendre l’idée d’un design épuré, mais sans les compromis d’Apple.

Double capteur photo à l’arrière, et fiche technique encore floue

La partie arrière de l’appareil laisse entrevoir au moins deux capteurs photo. Si l’on se fie aux rumeurs, il pourrait s’agir d’un système 50 mégapixels + 8 mégapixels, avec un capteur frontal de 32 mégapixels pour les selfies.

Cependant, attention : un smartphone Motorola référencé XT2533-4 est récemment apparu sur le site de certification chinois TENAA, avec une fiche technique musclée :

Écran LCD 6,72 pouces, résolution 1.5K

Processeur 2,4 GHz

Jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage

Batterie massive de 7 000 mAh

8,7 mm d’épaisseur pour 210 grammes

Mais cette configuration semble trop épaisse et lourde pour correspondre au Moto X70 Air. Il pourrait en fait s’agir d’un Moto G36 5G, un modèle milieu de gamme prévu pour un autre public.

Lancement prévu fin octobre 2025

Le Moto X70 Air sera officiellement présenté fin octobre en Chine, sans date précise pour l’instant. Il devrait ensuite être annoncé sur d’autres marchés, probablement début 2026.

Avec le X70 Air, Motorola semble vouloir allier design haut de gamme, intelligence artificielle et finesse extrême, dans un segment dominé par Apple. Il faudra toutefois attendre la fiche technique complète pour savoir si ce modèle tiendra ses promesses.

Un smartphone à suivre de près pour celles et ceux qui cherchent une alternative Android élégante à l’iPhone Air.