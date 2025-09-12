Accueil » iPhone 17 Pro vs Galaxy S25 Ultra : quel flagship choisir en 2025 ?

Apple a levé le voile sur son iPhone 17 Pro, équipé du nouveau A19 Pro, d’un design unibody en aluminium et d’un triple module photo amélioré.

Mais face au Galaxy S25 Ultra de Samsung, véritable monstre multimédia sous Snapdragon 8 Elite, lequel sort du lot ?

Design : aluminium vs titane

Apple surprend en abandonnant le titane pour un châssis unibody en aluminium forgé. Le design est marqué par un plateau caméra proéminent au dos. Disponible en trois couleurs, dont un Cosmic Orange flamboyant, l’iPhone 17 Pro assume son côté audacieux.

Samsung reste fidèle à son style minimaliste : cadre en titane, dos plat avec objectifs isolés et écran percé. Plus grand, le Galaxy S25 Ultra (6,9 pouces) reste paradoxalement plus fin que l’iPhone (8,2 mm contre 8,8 mm). En bonus, il existe en 7 coloris.

Côté résistance, les deux sont certifiés IP68, mais l’iPhone peut plonger jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes, contre 1,5 mètre pour le Samsung.

Écran : luminosité vs taille

L’iPhone 17 Pro propose un écran Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces, ProMotion 120 Hz, avec une luminosité de 3 000 nits et une nouvelle protection Ceramic Shield 2.

Le Galaxy S25 Ultra impressionne par sa dalle AMOLED 6,9 pouces, plus définie (498 ppi vs 460 ppi), lumineuse à 2 600 nits et protégée par Gorilla Glass Armor 2. Samsung garde l’avantage en taille, Apple en luminosité.

Performances : A19 Pro vs Snapdragon 8 Elite

L’iPhone 17 Pro carbure avec le A19 Pro (3 nm M3P) : CPU 6 cœurs, GPU 6 cœurs, 16-core Neural Engine, et un nouveau système de refroidissement. Résultat : +25 % en single-core et +5 % en multicore face au Snapdragon.

Le Galaxy S25 Ultra, lui, tourne sous le Snapdragon 8 Elite (3 nm N3E) avec Adreno 830 GPU, Hexagon NPU et jusqu’à 16 Go de RAM. Moins rapide sur GeekBench, mais redoutable en IA et polyvalence.

Côté OS, iOS 26 (accompagnée par la nouvelle interface Liquid Glass) contre One UI 8 sous Android 16 avec intégration poussée de l’IA Gemini. Samsung promet 7 ans de mises à jour logicielle, Apple environ 5 ans.

Photo : polyvalence vs professionnalisme

iPhone 17 Pro

Triple capteur 48 mégapixels , dont un téléobjectif 4x avec capteur 56 % plus grand .

, dont . Zoom optique jusqu’à 8x qualité optique et 40x numérique.

Selfie 18 mégapixels Center Stage, avec capteur carré pour portraits ou paysages sans tourner le téléphone.

Vidéo pro : ProRes RAW, Dolby Vision, Genlock, Apple Log 2, Dual Capture.

Galaxy S25 Ultra

Quadruple capteur dont un 200 mégapixels principal.

Téléobjectifs 3x et 5x (10x qualité optique, jusqu’à 100x Space Zoom).

Selfie 12 mégapixels, moins défini mais compensé par un mode Pro avancé (ISO, vitesse, balance des blancs).

Vidéo : 8K/30 fps, 10-bit HDR, Virtual Aperture, Audio Eraser.

Verdict : Apple séduit les créateurs de contenu vidéo, Samsung garde l’avantage pour la polyvalence photo et le zoom extrême.

Batterie : match nul

L’iPhone 17 Pro atteint 31 h de lecture vidéo, +2 h sur les modèles eSIM. Recharge rapide : 50 % en 20 min avec 40 W, ou 30 min via MagSafe.

Le Galaxy S25 Ultra embarque 5 000 mAh, annoncé aussi à 31 h de lecture vidéo. Recharge : 45 W filaire et 15 W sans fil (Qi2).

Bonus Apple : la nouvelle puce N1 avec Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 et Thread.

iPhone 17 Pro ou Galaxy S25 Ultra : lequel choisir ?

Choisis l’iPhone 17 Pro si tu veux un smartphone compact, ultra-puissant, avec des outils vidéo pro et une interface logicielle soignée.

Prends le Galaxy S25 Ultra si tu cherches un géant multimédia, avec zoom extrême, grand écran et la longévité logicielle garantie 7 ans.