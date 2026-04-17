Samsung pourrait préparer une évolution plus importante qu’il n’y paraît pour ses futurs flagships. Selon une fuite relayée ce 16 avril 2026, le Galaxy S27 Ultra serait pressenti pour devenir l’un des premiers smartphones — voire le premier — à adopter le stockage UFS 5.0, un standard tout juste émergent qui promet une nette hausse du débit théorique.

À ce stade, rien n’a été officialisé par Samsung : il s’agit bien d’une rumeur attribuée au leaker yeux 1122 et reprise par plusieurs sites spécialisés.

Une rupture potentielle plus stratégique qu’esthétique

Sur le papier, l’intérêt du passage à l’UFS 5.0 est immédiat. Les premières références au standard évoquent des vitesses d’interface pouvant atteindre 10,8 Go/s, soit presque le double du plafond de l’UFS 4.0, généralement situé autour de 5,8 Go/s. JEDEC a bien finalisé la spécification UFS 5.0 en 2026, ce qui rend désormais crédible une arrivée dans des produits commerciaux à court terme.

Pour un smartphone, ce type de saut ne se traduit pas seulement par des copies de fichiers plus rapides. Il peut aussi améliorer les lancements d’applications, la gestion de gros médias, la réactivité de certaines charges de travail locales et, surtout, le temps d’accès aux modèles et données utilisés par les fonctions d’IA embarquées.

L’un des objectifs du futur UFS 5.0 était précisément de créer plus de marge pour des usages IA plus lourds sur appareil. Cette extrapolation vers l’IA on-device reste une analyse, mais elle s’appuie sur la finalité même du standard telle qu’elle a été décrite dans l’industrie.

Le contexte Samsung : pas encore d’UFS 4.1 sur les Galaxy S26

Le point le plus intéressant dans cette rumeur, c’est qu’elle contraste avec la génération actuelle. Contrairement à certaines spéculations apparues ces dernières semaines, Samsung a confirmé à SamMobile que tous les modèles Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra utilisent en réalité du stockage UFS 4.0, et non UFS 4.1.

Autrement dit, si le Galaxy S27 Ultra passait réellement à l’UFS 5.0, Samsung sauterait une étape intermédiaire dans sa gamme S grand public.

Samsung met néanmoins déjà en avant UFS 4.1 sur son site semiconducteurs pour d’autres usages et produits, en insistant sur une meilleure réactivité, des gains en écriture et une optimisation pensée pour les téléphones centrés sur l’IA. Cela montre que la marque travaille bien activement sur l’évolution de son stockage mobile, même si cette version n’a pas encore été confirmée sur la série Galaxy S26.

Pourquoi l’UFS 5.0 pourrait compter davantage en 2027 ?

L’intérêt d’un tel saut devient plus tangible à mesure que les smartphones exécutent davantage de traitements en local. Les workflows photo plus lourds, les modèles génératifs embarqués et la manipulation de gros fichiers vidéo créent une pression croissante sur les sous-systèmes de stockage.

C’est ce qui rend la rumeur plausible sur le fond, même si elle reste très précoce. Le Galaxy S27 Ultra, attendu en 2027 si Samsung conserve son calendrier habituel, serait logiquement bien placé pour inaugurer un standard déjà finalisé en 2026, à condition que la chaîne d’approvisionnement et les contrôleurs suivent.

Samsung pourrait faire du stockage un argument IA à part entière

Ce qui se joue ici dépasse la simple promesse de rapidité. Depuis plusieurs cycles, la fiche technique des flagships se différencie surtout par la photo, l’écran et la puce. Le stockage, lui, reste souvent invisible pour le grand public. Pourtant, à l’ère de l’IA embarquée, il pourrait redevenir central : charger plus vite des modèles, déplacer plus rapidement de gros ensembles de données, réduire certaines latences perçues.

Si Samsung introduit vraiment l’UFS 5.0 sur le Galaxy S27 Ultra, le message sera clair : la performance d’un smartphone ne se juge plus seulement à son SoC, mais aussi à la vitesse à laquelle tout son écosystème de données circule en interne.

Pour l’instant, il faut donc garder la bonne distance : la rumeur est crédible, le calendrier technique commence à s’aligner, mais Samsung n’a encore rien annoncé. Si elle se confirme, cette évolution pourrait pourtant être l’une des plus structurantes — et des moins visibles — de la prochaine génération Galaxy S.