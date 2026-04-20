Samsung n’aurait peut-être pas dit son dernier mot sur le triple pliage. Après un premier Galaxy Z TriFold lancé fin 2025 dans un nombre limité de marchés, de nouvelles rumeurs évoquent déjà une seconde génération, pensée pour corriger le principal défaut du modèle original : son encombrement une fois replié.

Galaxy Z TriFold : Un concept spectaculaire, mais encore imparfait

Le premier Galaxy Z TriFold n’était pas un exercice de style anodin. Samsung l’a officiellement présenté comme un appareil à double charnière capable de déployer un écran principal de 10 pouces, avec une finesse de 3,9 mm au plus mince une fois ouvert, mais 12,9 mm une fois fermé. Le constructeur mettait aussi en avant deux charnières de tailles différentes et une architecture pensée pour limiter l’écart entre les panneaux.

Sur le plan technique, l’objet impressionnait. Sur le plan pratique, il restait plus difficile à assumer au quotidien qu’un pliable classique. C’est précisément ce point que viserait le Galaxy Z TriFold 2, si l’on en croit les dernières fuites attribuées au leaker yeux 1122. Samsung travaillerait sur une charnière repensée afin d’alléger et d’affiner l’appareil.

Une charnière de nouvelle génération au cœur du projet

La rumeur la plus crédible à ce stade ne parle pas d’un changement total de format, mais d’une amélioration ciblée. Le nouveau mécanisme de charnière serait conçu pour réduire l’épaisseur générale du produit, tout en servant potentiellement de base à d’autres futurs pliables Samsung. Rien n’est confirmé par la marque, mais plusieurs reprises convergent sur cette même direction : moins de masse, moins de volume, plus de portabilité.

Il faut dire que la comparaison avec le reste de la gamme Samsung est sévère. Le Galaxy Z Fold 7 officiel descend à 8,9 mm d’épaisseur plié, très loin des 12,9 mm du TriFold de première génération. À lui seul, cet écart résume le chantier qui attend Samsung.

Un produit encore très niche, malgré l’intérêt qu’il suscite

Le premier TriFold n’a jamais été un produit de masse. Samsung prévoyait une disponibilité progressive et sélective, en commençant par la Corée puis quelques autres marchés, dont les États-Unis, avec une production volontairement limitée, de l’ordre de 100 000 à 200 000 unités.

Cela n’empêche pas un vrai intérêt autour du format. Les stocks se sont écoulés rapidement lors des remises en vente, malgré un tarif proche de 2 900 dollars. Mais ce succès reste à lire avec prudence : un produit très limité peut être sold-out sans pour autant devenir un phénomène grand public. C’est un signal de curiosité forte, pas encore une preuve d’adoption massive.

Le vrai défi de Samsung ne sera pas seulement matériel

Réduire l’épaisseur est nécessaire, mais ce ne sera pas suffisant. Les premiers mois du Galaxy Z TriFold ont aussi été marqués par plusieurs signalements de pannes d’écran.

L’autre limite est logicielle. Samsung a déjà prouvé qu’il savait fabriquer un objet spectaculaire ; il doit encore démontrer que ce format à trois volets apporte des usages suffisamment distincts pour convaincre au-delà des passionnés. Multitâche, productivité, vidéo, IA, continuité applicative : c’est sur ce terrain que se jouera la crédibilité du Galaxy Z TriFold 2.

Un lancement qui se dessinerait pour 2027

À ce stade, la fenêtre la plus souvent citée pour une seconde génération se situe vers le milieu de l’année 2027. Là encore, il s’agit d’une rumeur, pas d’un calendrier confirmé par Samsung. Mais si cette échéance est la bonne, elle laisserait à la marque le temps d’affiner à la fois la mécanique et l’expérience logicielle d’un produit qui, aujourd’hui encore, ressemble davantage à une vitrine d’ingénierie qu’à un best-seller annoncé.

Le Galaxy Z TriFold 2 pourrait donc être moins une révolution qu’une correction de trajectoire. Et parfois, dans l’univers des pliables, c’est précisément ce genre de seconde tentative qui transforme un exploit technique en produit crédible.