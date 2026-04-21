La musique générée par IA n’est plus un épiphénomène sur les plateformes de streaming. Deezer affirme désormais recevoir près de 75 000 morceaux IA par jour, soit plus de 2 millions par mois — un volume qui représente déjà 44 % des nouveaux uploads quotidiens sur le service.

Une explosion de l’offre, pas encore de la demande

Le chiffre est spectaculaire, mais il raconte surtout un déséquilibre. D’un côté, la production s’emballe sous l’effet d’outils comme Suno ou Udio. De l’autre, la consommation reste faible : Deezer indique que les morceaux entièrement générés par IA ne représentent encore que 1 à 3 % des streams totaux sur la plateforme.

Autrement dit, l’IA musicale inonde déjà les catalogues plus vite qu’elle ne conquiert réellement les oreilles. Le phénomène est donc moins celui d’un basculement des goûts du public que d’une explosion de l’offre, rendue presque sans friction par les générateurs de musique à partir de prompts. Cette conclusion relève de l’analyse.

Le vrai sujet : la fraude plus que la création

C’est ici que le dossier devient beaucoup plus sensible. Deezer affirme qu’une majorité des écoutes liées à ces morceaux IA — jusqu’à 85 % — est détectée comme frauduleuse et démonétisée. La plateforme estime clairement que l’un des usages principaux de ces titres est la manipulation des royalties via des bots et des systèmes de faux streams.

La mécanique est redoutable : produire des milliers de pistes à faible coût, saturer la plateforme, puis gonfler artificiellement les écoutes pour siphonner une partie du pot commun de rémunération.

Ce n’est plus seulement une question d’esthétique ou de goût ; c’est une question d’intégrité économique pour toute l’industrie musicale.

Deezer choisit une ligne plus dure que ses rivaux

Face à cette poussée, Deezer s’est positionné plus agressivement que la plupart des grands services. La plateforme indique détecter, taguer et retirer les morceaux IA de ses recommandations algorithmiques, ne pas les inclure dans ses playlists éditoriales, et ne plus stocker leurs versions hi-res. Elle se présente aussi comme la seule grande plateforme à taguer de façon transparente la musique entièrement générée par IA.

Côté créateurs, Deezer précise que ces titres restent sur la plateforme, mais avec un marquage obligatoire, immédiat pendant l’upload, et une exclusion des recommandations algorithmiques. Les utilisateurs peuvent donc encore les trouver via la recherche ou la page artiste, mais l’exposition automatique est réduite.

L’industrie avance, mais sans réponse uniforme

Le marché, lui, reste fragmenté. Apple Music a récemment lancé des « Transparency Tags » pour signaler l’usage de l’IA dans les morceaux, les compositions, les visuels ou les clips, mais le système est pour l’instant volontaire et repose sur la déclaration des ayants droit.

Spotify, de son côté, travaille sur un standard de métadonnées avec DDEX pour mieux encadrer les disclosures liés à l’IA, tandis que Deezer a commencé à licencier sa technologie de détection — notamment à la Sacem — pour pousser une adoption plus large dans l’écosystème.

À court terme, l’impact reste relativement discret pour le grand public. Puisque les streams de musique IA restent faibles, l’utilisateur moyen écoute encore majoritairement de la musique humaine. Mais à mesure que le volume continue de grimper, il deviendra de plus en plus important de distinguer ce qui relève d’une création humaine, d’un usage assisté par IA, ou d’une production entièrement synthétique.

C’est sans doute là que Deezer tente de prendre de l’avance : non pas en interdisant massivement, mais en rendant visible, mesurable et monétisable autrement ce qui était jusqu’ici noyé dans le flux.

Un tournant pour la musique en ligne

Le vrai enjeu dépasse Deezer. La question n’est plus de savoir si la musique IA va continuer à arriver sur les plateformes — elle y est déjà, en masse. La question est de savoir si les services de streaming peuvent empêcher qu’elle dévalorise la création humaine, brouille la transparence pour les auditeurs et détourne les revenus via la fraude.

Dans ce paysage, Deezer envoie un signal fort : l’ère de la simple tolérance passive est terminée. La prochaine bataille du streaming ne portera pas seulement sur le catalogue ou les algorithmes, mais sur la capacité à distinguer le vrai, le synthétique… et le frauduleux.