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« Chipflation » : Comment le prix de la mémoire menace le futur Pixel 11 Pro ?

« Chipflation » : Comment le prix de la mémoire menace le futur Pixel 11 Pro ?

À première vue, réduire la mémoire vive sur un flagship « Pro » peut sembler contre-intuitif. Pourtant, selon plusieurs rumeurs, le Google Pixel 11 Pro pourrait passer de 16 Go à 12 Go de RAM.

Un choix qui ne serait pas dicté par la technique… mais par l’économie.

Le phénomène « chipflation » change les règles du jeu

Derrière cette décision se cache une tendance de fond : la hausse massive du coût des composants, notamment la RAM. Le phénomène, souvent appelé chipflation, s’explique simplement :

explosion de la demande liée aux data centers IA

capacité de production limitée

concurrence accrue entre fabricants

Résultat : la mémoire devient plus chère, et même des géants comme Google doivent arbitrer.

Le dilemme : performance ou prix psychologique

Le Google Pixel 10 Pro était lancé à 999 dollars, un seuil devenu presque symbolique dans le haut de gamme. Dépasser ce cap, c’est entrer dans une autre catégorie : celle des ultra-premium à 1 100 dollars et plus.

Google se retrouve donc face à un choix stratégique : augmenter le prix ou réduire certains coûts, comme la RAM. Et visiblement, la seconde option serait à l’étude.

12 Go de RAM en 2026 pour le Pixel 11 Pro : suffisant… mais pour combien de temps ?

Aujourd’hui, 12 Go restent confortables. Le Google Pixel 10 le prouve déjà avec une expérience fluide. Mais, le vrai sujet n’est pas le présent. C’est l’avenir. Google pousse de plus en plus des assistants intelligents, des fonctionnalités comme Magic Cue ou Camera Coach ou encore le traitement local de l’IA. Et, ces usages sont extrêmement gourmands en mémoire.

Autrement dit, cette décision ne pose aucun problème à court terme, mais à long terme, il y a un risque réel de saturation. Surtout quand Google promet 7 ans de mises à jour.

Le paradoxe du modèle « Pro »

Un modèle Pro n’est pas censé être « suffisant ». Il est censé être durable, performant, et sans compromis. Passer à 12 Go créerait un décalage. Dans un monde où l’IA devient centrale, 16 Go pourrait devenir le nouveau minimum premium.

Pendant ce temps, Samsung joue une autre carte. En effet, le géant sud-coréen a pris une direction différente avec le Galaxy S26 et le Galaxy S26+ : prix en hausse (+100 dollars), stockage augmenté, et RAM maintenue.

Google, lui, pourrait privilégier la stabilité tarifaire.

La meilleure stratégie ? Un compromis intelligent

La solution la plus crédible serait une segmentation :

12 Go RAM/256 Go → 999 $

16 Go RAM/512 Go ou + → ~1 099 $

Cela permettrait de conserver le prix d’appel, de satisfaire les power users et d’anticiper les besoins futurs. C’est aussi une stratégie déjà bien ancrée chez plusieurs constructeurs.

Une décision plus stratégique que technique

Ce débat dépasse largement la simple fiche technique. Il touche à trois enjeux majeurs : la montée en puissance de l’IA, la pression sur les chaînes d’approvisionnement et la psychologie du prix dans le premium.

Si Google choisit 12 Go, ce ne sera pas un recul technologique… Ce sera un arbitrage économique assumé. Le danger n’est pas immédiat. Il est dans la durée. Un Pixel est censé durer jusqu’en 2033. Et d’ici là, l’IA aura profondément évolué.

Si la RAM devient le goulot d’étranglement, le modèle Pro pourrait vieillir plus vite que prévu. Et dans ce cas, le prix de 999 dollars pourrait sembler moins « intelligent » qu’il n’y paraît.