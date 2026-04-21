Comme attendu, Huawei renouvelle sa famille WATCH FIT avec une stratégie désormais très lisible : un modèle standard pensé pour le grand public, et une version Pro qui pousse plus loin le sport outdoor, la santé avancée et les matériaux premium.

Officiellement lancée le 20 avril 2026 en Chine, la série Huawei WATCH FIT 5 conserve l’ADN léger et rectangulaire de la gamme, tout en renforçant plusieurs points clés comme l’affichage, les capteurs et l’endurance.

Huawei WATCH FIT 5 : Un design familier, mais plus ambitieux

La WATCH FIT 5 reste fidèle à un format carré très fin, avec un boîtier d’environ 9,5 mm et un poids proche de 27 grammes pour le modèle standard. Huawei la décline en plusieurs finitions, dont le noir, le blanc, le vert et des versions plus expressives selon les marchés et les bracelets.

La WATCH FIT 5 Pro, elle, resserre davantage son positionnement premium avec trois coloris principaux — noir, blanc et orange — ainsi qu’un boîtier plus sophistiqué, un cadrage plus fin autour de l’écran et, selon les reprises du lancement, un recours à des matériaux plus haut de gamme comme une lunette en alliage de titane.

L’écart entre les deux modèles se voit surtout sur l’écran. La WATCH FIT 5 embarque une dalle AMOLED de 1,82 pouce, tandis que la Pro monte à 1,92 pouce avec une technologie LTPO et des bordures annoncées à 1,8 mm. Côté luminosité, la Pro atteint 3000 nits, ce qui la place clairement dans le haut du panier pour un wearable sportif.

Huawei pousse l’usage sportif au-delà du simple tracking

La nouveauté la plus intéressante n’est peut-être pas matérielle, mais fonctionnelle. Huawei ajoute un mode de « micro-mouvement » ou de mini-exercices guidés, pensé pour les utilisateurs sédentaires ou pressés, avec de courtes sessions lancées directement depuis la montre.

La marque renforce aussi le vélo, avec reconnaissance automatique et données en temps réel, et réserve au modèle Pro des usages plus spécialisés comme le trail, la navigation segmentée, les tendances d’altitude, ou encore le golf avec cartes de plus de 17 000 parcours selon les informations diffusées lors du lancement.

Huawei cherche ici à faire évoluer la série FIT : moins simple bracelet sportif amélioré, davantage montre d’entraînement légère mais crédible. C’est une orientation cohérente avec le marché actuel, où la différence ne se fait plus seulement sur le nombre de sports pris en charge, mais sur la qualité des métriques et la pertinence des usages spécialisés.

Santé : le Pro devient nettement plus complet

Sur la santé, la frontière entre les deux modèles est plus marquée. La WATCH FIT 5 conserve les fonctions classiques de suivi quotidien, avec fréquence cardiaque, température, sommeil et autres mesures de base.

La Pro ajoute l’ECG, un capteur de profondeur, et des fonctions plus avancées relayées par les médias de lancement, comme les alertes liées à la fibrillation atriale, aux battements prématurés, ou encore certaines évaluations orientées prévention. Huawei met également en avant un module PPG plus évolué sur la série, avec un système de suivi renforcé.

Les deux montres intègrent aussi des fonctions liées à la santé féminine via le suivi de la température au poignet, utilisé pour estimer certaines périodes du cycle. Là encore, Huawei suit une tendance forte du wearable moderne : faire du suivi santé un argument aussi important que le sport.

Une autonomie solide, sans révolution mais sans faiblesse

Huawei annonce jusqu’à 10 jours d’autonomie en usage léger et environ 7 jours en usage typique sur l’ensemble de la série. La version Pro profiterait en plus d’une recharge rapide, certaines sources évoquant environ 60 minutes pour une recharge complète. O

n reste donc dans la philosophie habituelle de Huawei : des montres moins riches en apps que certaines concurrentes sous Wear OS, mais bien plus sereines sur l’endurance.

Prix : un vrai écart de statut entre standard et Pro

La WATCH FIT 5 démarre à 1 099 yuans (135 euros) pour la version bracelet fluoroélastomère, avec une variante textile ou bicolore à 1 199 yuans (150 euros) selon les références citées. La WATCH FIT 5 Pro commence à 2 099 yuans (260 euros), et monte à 2 199 yuans (275 euros) pour certaines finitions comme l’orange.

Les précommandes du modèle standard ont débuté le 20 avril, avec une commercialisation au 29 avril, tandis que la Pro arrive plus tard, avec précommandes à partir du 29 avril et ventes au 15 mai en Chine. Aucune information sur un lancement en Europe pour le moment.

Une gamme plus mature, donc plus lisible

Avec cette cinquième génération, Huawei ne change pas l’identité de la série FIT. La marque la clarifie. Le modèle standard reste le point d’entrée accessible, léger et polyvalent. Le Pro devient une vraie montre sport-santé compacte, capable de séduire ceux qui veulent plus qu’un simple suivi quotidien, sans basculer vers une montre outdoor massive.

C’est sans doute la meilleure évolution possible pour la gamme : moins de confusion, plus de hiérarchie, et une montée en gamme mieux assumée.