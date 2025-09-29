Accueil » One UI 8.5 : Samsung démocratise le montage vidéo Pro avec l’intégration des LUTs

La prochaine version de la surcouche logicielle de Samsung, One UI 8.5, s’annonce comme une mise à jour majeure, bien au-delà des améliorations esthétiques et des fonctionnalités IA déjà attendues.

De nouvelles fuites révèlent que l’appareil photo et le montage vidéo recevront des fonctionnalités pro jusqu’ici réservées aux créateurs avancés.

Des LUTs directement intégrés dans l’éditeur vidéo natif

Selon un extrait vidéo publié sur X par @achour_hm, One UI 8.5 introduira la prise en charge des LUTs (Look-Up Tables) dans l’éditeur vidéo Samsung par défaut. Un outil de post-production précieux pour corriger les couleurs de vidéos tournées en mode Log, déjà disponible sur le Galaxy S25 et le S24 Ultra (depuis One UI 7).

Le mode Log enregistre des vidéos plates, délavées, pour mieux ajuster les contrastes et les couleurs en post-production. Grâce aux LUTs, l’utilisateur pourra appliquer des styles prédéfinis comme :

Standard

Blockbuster

Thriller

Romantic Comedy

Une fonctionnalité jusqu’ici réservée à des logiciels de montage professionnels… désormais accessible à tous, directement depuis un smartphone Galaxy.

Capture 3D et format APV : vers une nouvelle génération de contenu immersif

Une autre fuite, repérée par @LaidBackDev_, dévoile la présence de nouvelles références au sein de l’application Appareil Photo : la capture 3D et le format APV (Advanced Professional Video).

Samsung pourrait ainsi permettre aux utilisateurs de :

Prendre des photos et vidéos en 3D directement depuis l’app native

Visualiser et convertir les vidéos APV en HEVC dans la Galerie

Cependant, quelques limitations techniques sont déjà visibles :

Le mode 3D ne fonctionnerait qu’avec le capteur ultra-grand-angle

La lumière doit être suffisante pour déclencher la capture

Pas de GIFs ni de mode rafale avec la 3D activée

Galaxy S26 : le grand gagnant de ces nouveautés ?

Si certaines de ces fonctions seront sans doute rétrocompatibles avec les anciens flagships, tout laisse penser que Samsung réservera le meilleur pour le lancement du Galaxy S26 Ultra. Entre le montage vidéo avancé, la capture 3D, et le traitement IA, Samsung suit les traces d’Apple, qui promeut déjà la création de contenus immersifs pour le Vision Pro grâce à l’iPhone 17 Pro.

Samsung ne se contente plus d’être un fabricant de smartphones : avec One UI 8.5, il veut transformer ses Galaxy en véritables caméras de poche. Les utilisateurs pourront filmer en Log, ajouter des LUTs, capturer en 3D, et monter le tout directement sur leur mobile.

De quoi séduire vidéastes, créateurs de contenu, et passionnés d’image… en attendant l’arrivée du Galaxy S26 Ultra, prévu début 2026.