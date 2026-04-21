Accueil » John Ternus : qui est le futur CEO d’Apple qui succède à Tim Cook ?

John Ternus : qui est le futur CEO d’Apple qui succède à Tim Cook ?

John Ternus : qui est le futur CEO d’Apple qui succède à Tim Cook ?

Après 15 ans à la direction d’Apple, Tim Cook passera officiellement le relais le 1er septembre 2026 à John Ternus. Un nom encore peu connu du grand public, mais une figure centrale en interne, dont le parcours raconte beaucoup de la culture Apple — et de ce que pourrait devenir l’entreprise dans les années à venir.

John Ternus : Un pur produit Apple, façonné en interne

À 51 ans, John Ternus incarne une trajectoire rare : 25 ans passés chez Apple, soit quasiment la moitié de sa vie professionnelle. Arrivé en 2001 dans l’équipe de design produit — à une époque où l’iPod dominait encore — il a gravi tous les échelons jusqu’à devenir Senior Vice President of Hardware Engineering en 2021.

Ce détail n’est pas anodin. Apple privilégie historiquement la continuité, et le choix de Ternus prolonge cette logique : après Steve Jobs puis Tim Cook, la firme mise encore sur un dirigeant issu de ses propres rangs.

L’architecte de l’écosystème Apple moderne

Contrairement à un profil purement financier ou marketing, Ternus est avant tout un ingénieur produit. Il supervise aujourd’hui l’ensemble du hardware Apple — un rôle stratégique dans une entreprise où le matériel reste le cœur de l’expérience.

Au fil des années, il a contribué ou supervisé des projets majeurs : Apple Watch, AirPods, Apple Vision Pro et la transition vers Apple silicon (abandon d’Intel).

Plus récemment, il a aussi été impliqué dans le développement du MacBook Neo, symbole d’une nouvelle stratégie visant à élargir l’accès à l’écosystème Apple sans sacrifier la qualité perçue.

Une obsession du détail… héritée de l’ère Jobs

L’une des anecdotes les plus révélatrices de Ternus remonte à ses débuts : un contrôle qualité nocturne chez un fournisseur, à compter les rainures d’une vis. Un moment presque anecdotique, mais révélateur d’une philosophie.

Cette obsession du détail fait directement écho à l’héritage de Steve Jobs, que Ternus cite souvent. L’idée qu’un produit doit être parfaitement fini, même dans les parties invisibles, reste au cœur de la culture Apple — et pourrait continuer à structurer l’entreprise sous sa direction.

Un style opposé aux figures tech traditionnelles

Dans un secteur souvent dominé par des personnalités très exposées, Ternus fait figure d’exception :

Profil discret, très peu médiatisé

Pas de présence publique marquée sur les réseaux

Communication centrée sur l’ingénierie plutôt que la vision grandiloquente

Lors d’un discours à l’université de Pennsylvanie, il résumait sa philosophie ainsi : « Ayez la confiance de penser que vous êtes aussi intelligent que les autres, mais l’humilité de savoir que vous avez encore à apprendre ».

Un positionnement presque à contre-courant dans la Silicon Valley actuelle.

Un CEO pour une nouvelle phase stratégique

Si le passage de relais peut sembler naturel, il intervient dans un contexte bien différent de celui qu’a connu Tim Cook en 2011.

Les défis sont désormais clairs :

Accélérer sur l’intelligence artificielle face à Google et Microsoft Donner un second souffle à des produits comme le Apple Vision Pro Maintenir la croissance dans un marché smartphone plus mature

Le choix d’un ingénieur pur pourrait indiquer une volonté de recentrer Apple sur l’innovation produit, après une décennie marquée par l’expansion des services et l’optimisation opérationnelle.

Une transition dans la continuité… mais pas sans enjeux

Apple n’a connu que deux CEO sur les 25 dernières années. Ce simple fait en dit long sur l’importance accordée à la stabilité.

Mais derrière cette continuité apparente, le passage de témoin entre Tim Cook et John Ternus pourrait marquer une inflexion plus profonde : celle d’un retour à une Apple pilotée par des ingénieurs, à un moment où la technologie — notamment l’IA — redéfinit toute l’industrie.

La vraie question n’est donc pas de savoir qui est John Ternus. Mais de comprendre quelle Apple il va construire.