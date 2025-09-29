Accueil » Apple Intelligence arrive enfin en Chine avec iOS 26.2 et 26.3 : une mise à jour stratégique pour Apple

Apple Intelligence arrive enfin en Chine avec iOS 26.2 et 26.3 : une mise à jour stratégique pour Apple

Apple Intelligence arrive enfin en Chine avec iOS 26.2 et 26.3 : une mise à jour stratégique pour Apple

Depuis l’annonce d’Apple Intelligence en 2024, les utilisateurs chinois d’iPhone attendent toujours de pouvoir tester la fameuse suite d’outils IA d’Apple. Alors que Siri n’a toujours pas bénéficié de sa refonte tant attendue, la Chine reste l’un des derniers grands marchés privés de ces fonctionnalités.

Mais, cela pourrait bientôt changer.

iOS 26.2 et 26.3 : les mises à jour qui changent la donne ?

D’après Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et auteur de la newsletter Power On, Apple prévoit de déployer Apple Intelligence en Chine dès les prochaines mises à jour iOS 26.2 et 26.3. Une avancée majeure, attendue depuis plus d’un an par les utilisateurs chinois.

En préparation, iOS 26.1 a déjà ajouté la prise en charge du chinois traditionnel et mandarin, une étape logique avant l’intégration complète des services IA.

Des ventes d’iPhone 16 décevantes en Chine à cause de l’absence d’Apple Intelligence

La série iPhone 16 a souffert en Chine du manque de nouveautés concrètes côté IA. Commercialisés avec un marketing axé sur Apple Intelligence, ces modèles n’ont pas pu livrer la promesse sur le marché chinois, faute de disponibilité locale des services. Résultat : les ventes ont chuté, forçant Apple à proposer des remises inédites pour relancer l’intérêt.

Même avec l’arrivée de l’iPhone 17, Apple est restée discrète sur les fonctionnalités IA, notamment lors du lancement en Chine. Pourtant, les attentes restent fortes.

Pourquoi Apple Intelligence a mis autant de temps à arriver en Chine ?

Contrairement à d’autres marchés, le déploiement de l’IA en Chine implique de nombreuses contraintes réglementaires. Les autorités souhaitent contrôler les capacités des assistants intelligents et s’assurer qu’ils respectent la censure locale.

Apple aurait trouvé une solution : collaborer avec des entreprises chinoises locales pour opérer les services IA directement sur les appareils. Cela permettrait de satisfaire les exigences de conformité tout en activant Apple Intelligence dans le pays.

L’iPhone 17 cartonne malgré tout en Chine

Malgré l’absence d’Apple Intelligence pour une deuxième génération consécutive, l’iPhone 17 rencontre un succès commercial impressionnant en Chine. Seul bémol : le nouveau modèle iPhone Air n’est pas encore disponible, notamment à cause de son système eSIM, incompatible avec certaines normes locales encore en vigueur.

Une arrivée tardive mais essentielle pour Apple Intelligence

Si les mises à jour iOS 26.2 et 26.3 tiennent leurs promesses, Apple pourra enfin aligner son offre en Chine avec le reste du monde, tout en respectant les spécificités réglementaires du marché.

Une étape stratégique majeure, alors que la bataille autour de l’IA mobile s’intensifie avec des concurrents locaux comme Huawei ou Xiaomi, déjà bien avancés sur ce terrain.