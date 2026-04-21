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Xiaomi 18 Pro Max : Le smartphone de tous les records arrive en septembre

Xiaomi 18 Pro Max : Le smartphone de tous les records arrive en septembre

Xiaomi n’a encore rien officialisé, mais les fuites autour de la série Xiaomi 18 commencent à prendre une forme étonnamment cohérente. Le dernier indice venu de Weibo, attribué à Digital Chat Station et largement repris par la presse spécialisée, décrit un Xiaomi 18 Pro Max pensé comme un grand flagship d’image : large écran plat, puce Qualcomm de nouvelle génération, retour de l’écran arrière et ambitions photo toujours plus hautes.

Xiaomi 18 Pro Max : Un très grand écran plat, et ce n’est pas un détail

Selon cette nouvelle fuite, l’appareil testerait un écran plat d’environ 6,9 pouces, associé à la future puce SM8975 de Qualcomm, souvent présentée dans les rumeurs comme le probable Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Leaker et médias ne nomment pas explicitement le téléphone dans tous les cas, mais plusieurs reprises l’associent clairement au Xiaomi 18 Pro Max.

Ce choix d’un grand écran plat raconte déjà quelque chose de la stratégie de Xiaomi. Là où certaines marques utilisent encore les courbures pour accentuer l’effet premium, Xiaomi semble miser ici sur une surface plus rationnelle, plus exploitable, et surtout plus compatible avec un positionnement « imaging flagship » à grand gabarit.

Xiaomi ne viserait pas seulement la puissance, mais aussi le ressenti en main

La fuite évoque aussi des haut-parleurs stéréo symétriques et un gros moteur linéaire sur axe X, avec des unités d’ingénierie déjà décrites comme meilleures sur le plan des vibrations et du retour haptique. Ce ne sont pas des détails anodins : sur un flagship XXL, le confort audiovisuel et la qualité du feedback tactile comptent presque autant que les performances brutes.

Autrement dit, Xiaomi préparerait un appareil qui ne cherche pas seulement à impressionner sur Antutu, mais à renforcer l’expérience globale : son, vibrations, prise en main et immersion. C’est souvent sur ces points-là que les très gros téléphones passent du statut de fiche technique spectaculaire à celui de produit réellement désirable.

Un bloc photo qui resterait l’argument central

Les précédentes fuites autour du modèle Pro Max allaient déjà très loin sur la partie photo. Elles évoquaient un capteur principal de 200 mégapixels au format 1/1,28 pouce, avec meilleure efficacité énergétique et meilleure maîtrise thermique, ainsi qu’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels. L’ultra grand-angle, lui, serait confié à un capteur 50 mégapixels. Certaines reprises mentionnent aussi le LOFIC HDR 3.0 et un gain en basse lumière.

Si cela se confirme, Xiaomi pousserait encore plus loin la logique de polyvalence extrême : très haute définition sur le capteur principal, très haute définition aussi sur le zoom, et un ultra grand-angle moins spectaculaire mais cohérent. En clair, la marque voudrait couvrir tout le spectre premium, du paysage au téléobjectif longue portée, sans sacrifier la narration marketing autour du « 200 mégapixels partout où ça compte ».

L’écran arrière reviendrait, mais avec une vraie ambition IA

Un autre point important des fuites récentes concerne le retour d’un écran arrière, déjà vu sur la génération précédente. Cette fois, il serait davantage dopé à l’IA et présenté comme plus utile que par le passé. Des rendus relayés récemment autour du Xiaomi 18 Pro laissent entendre que Xiaomi veut transformer ce second affichage en outil plus pratique, moins décoratif.

C’est probablement là que Xiaomi joue une carte différente. Un écran secondaire n’a d’intérêt que s’il sert vraiment : widgets, traduction, cadrage, téléprompteur, raccourcis contextuels. S’il devient une vraie extension intelligente de l’interface, le Pro Max pourrait s’offrir un élément différenciant que peu de concurrents exploitent sérieusement aujourd’hui.

Une énorme batterie pour soutenir ce format

Les fuites attribuent également au Xiaomi 18 Pro Max une batterie de 8 500 mAh, avec charge filaire 100 W et probablement 50 W sans fil. Si ces chiffres tiennent jusqu’au produit final, Xiaomi chercherait à résoudre l’équation classique des très grands flagships : grand écran, gros module photo, puce ultra haut de gamme… sans compromis trop sévère sur l’autonomie.

Là encore, cela en dit long sur le produit visé. Le Xiaomi 18 Pro Max ne serait pas seulement un « Pro plus grand », mais un appareil pensé comme une vitrine totale : image, endurance, charge, immersion et IA.

C’est un positionnement très clair, presque assumé comme démesuré.

Une annonce attendue en septembre

Plusieurs rapports situent le lancement de la série Xiaomi 18 en septembre 2026, avec un trio initial composé des Xiaomi 18, 18 Pro et 18 Pro Max. Ce calendrier reste non officiel, mais il correspond au rythme déjà prêté à Xiaomi pour ses précédentes générations.

À ce stade, il faut bien sûr garder une marge de prudence. Tout cela reste de l’ordre de la fuite, et Xiaomi peut encore modifier ses prototypes. Mais une direction se dégage déjà assez nettement : avec le Xiaomi 18 Pro Max, la marque ne viserait pas seulement un nouveau flagship.

Elle préparerait un téléphone-manifeste, conçu pour occuper tout l’espace du très haut de gamme Android.