Galaxy S26 Ultra : une fuite révèle le design et confirme des changements subtils

Une nouvelle fuite nous offre un premier aperçu du Galaxy S26 Ultra, le futur modèle haut de gamme de Samsung attendu début 2026. La photo, partagée par le leaker réputé @UniverseIce sur X, montre l’appareil à l’intérieur d’une coque de protection et révèle plusieurs détails clés sur ce que Samsung pourrait conserver – et affiner – dans son prochain flagship.

Galaxy S26 Ultra : Un dos familier mais plus raffiné

L’image confirme que le Galaxy S26 Ultra gardera une configuration photo proche de son prédécesseur, avec quatre capteurs, un autofocus laser et un flash LED.

Cette fois, l’ensemble est intégré dans un bloc photo rectangulaire légèrement surélevé, offrant un look plus net que le style à lentilles flottantes aperçu sur d’anciens modèles Galaxy.

La coque présente un dos transparent, idéal pour mettre en valeur la finition du smartphone, et des bords assombris en caoutchouc pour une meilleure prise en main et une protection accrue. On remarque aussi que les coins semblent légèrement plus arrondis que sur le S25 Ultra, un changement déjà évoqué par de précédentes fuites.

Une façade toujours dans la lignée des Ultra

À l’avant, Samsung reste fidèle à son design signature : bordures ultra-fines et caméra selfie centrée en poinçon. Pas de révolution visuelle à première vue, mais des ajustements subtils pourraient améliorer l’ergonomie et, peut-être, les performances optiques.

Selon les rumeurs, le Galaxy S26 Ultra sera officialisé en janvier. Même si le design global reste familier, Samsung semble miser sur des raffinements progressifs pour tenir tête à la concurrence, notamment face aux récents iPhone 17 Pro. Ces évolutions pourraient suffire à convaincre les fidèles de la gamme Galaxy de franchir le pas de l’upgrade.