Accueil » iPhone 18 : Apple lâche-t-il définitivement Qualcomm pour son modem 5G maison ?

iPhone 18 : Apple lâche-t-il définitivement Qualcomm pour son modem 5G maison ?

iPhone 18 : Apple lâche-t-il définitivement Qualcomm pour son modem 5G maison ?

Après plusieurs années de développement discret — et quelques retards notables — Apple semble enfin prête à tourner la page Qualcomm.

Lors d’un entretien accordé à CNBC, Arun Mathias, vice-président des technologies logicielles sans fil chez Apple, a confirmé que la marque prévoit d’intégrer ses propres modems 5G dans un plus grand nombre de produits dès les prochaines générations d’iPhone.

Un changement stratégique majeur qui pourrait débuter dès l’iPhone 18.

L’iPhone Air, le laboratoire grandeur nature

Apple a déjà testé la fiabilité de son modem 5G maison — le C1X — sur l’iPhone Air, un modèle à part dans la gamme 2025.

Le résultat semble avoir convaincu Cupertino : selon Mathias, ce premier test grandeur nature a permis à l’entreprise de valider ses choix techniques avant de les généraliser.

« Nous nous sommes vraiment concentrés sur ce dont nous avions besoin pour l’iPhone Air. (…) Et avec le temps, vous verrez des solutions cellulaires Apple dans plus de produits », a-t-il expliqué.

iPhone 18 : le vrai départ de l’ère « full Apple » ?

Si les iPhone 17 et 17 Pro reposent toujours sur des modems Qualcomm, tout laisse penser que l’iPhone 18 — et surtout l’iPhone 18 Pro — seront les premiers flagships Apple à intégrer un modem 100 % maison. Un virage stratégique qui rappelle celui opéré lors du passage aux puces Apple Silicon dans les Mac.

Les rumeurs allaient déjà dans ce sens ces dernières semaines, et les propos d’Arun Mathias viennent désormais sceller l’intention d’Apple de contrôler l’intégralité de sa chaîne technologique, du silicium au software. En clair : moins de dépendance, plus d’optimisation.

Une révolution invisible pour l’utilisateur ?

Si cette nouvelle fera sans doute les gros titres des sites spécialisés, la plupart des utilisateurs ne devraient pas voir la différence. Contrairement à un nouveau design ou à une fonction photo spectaculaire, le modem 5G reste une technologie de fond, difficile à juger autrement qu’en labo.

Mais cela ne signifie pas que le changement est anodin. En internalisant la conception de ses modems, Apple pourra :

améliorer l’intégration logicielle avec iOS et iCloud ;

optimiser la consommation énergétique ;

renforcer le contrôle sur la confidentialité des données mobiles ;

et peut-être, à terme, proposer des expériences de connectivité multi-appareils encore plus fluides entre iPhone, iPad, Apple Watch et Mac.

La fin de la dépendance à Qualcomm ?

Apple cherche depuis des années à se libérer de Qualcomm, avec qui les relations ont été… disons, tendues. Malgré un accord temporaire renouvelé jusqu’en 2026, Apple n’a jamais caché sa volonté de ne plus dépendre de fournisseurs externes pour des composants clés.

Ce mouvement n’est pas isolé : Samsung envisage lui aussi de réintégrer ses propres modems Exynos dans ses prochains Galaxy S26, tandis que Google mise sur du Samsung pour ses Pixel 10. Le secteur des modems devient donc un champ de bataille stratégique pour les géants de la tech.

L’iPhone 18 pourrait marquer le début d’une nouvelle ère d’autonomie pour Apple. Même si cette évolution ne sera peut-être pas visible pour l’utilisateur lambda, elle est cruciale pour la maîtrise technologique de la marque. Et elle pourrait ouvrir la voie à des innovations plus profondes — moins spectaculaires, mais plus structurantes — dans les années à venir.

La question n’est plus « quand ? », mais « jusqu’où Apple ira-t-il pour tout concevoir en interne ? ».