iPhone 18 : un design proche de l’iPhone 17 Pro, avec une touche de verre transparent

L’iPhone 17 Pro a marqué une rupture de design qui n’a pas fait l’unanimité. Mauvaise nouvelle pour les sceptiques : selon les premiers prototypes repérés, l’iPhone 18 attendu en 2026 conservera globalement la même esthétique.

Toutefois, une petite retouche cosmétique pourrait faire son apparition.

iPhone 18 : Une fenêtre en verre transparent à l’arrière

D’après une fuite relayée par des sources asiatiques, Apple prévoirait d’intégrer une section arrière en verre légèrement transparente. Cette fenêtre interromprait la coque métallique au niveau de la zone dédiée à la recharge sans fil.

Le changement n’aurait aucune incidence technique, mais offrirait une touche visuelle inédite : les utilisateurs pourraient entrevoir le système de chambre à vapeur introduit avec l’iPhone 17 Pro pour améliorer le refroidissement.

Peu de changements ailleurs

Le reste du design resterait identique à l’iPhone 17 Pro, avec le triple module photo caractéristique, et les mêmes tailles d’écran.

Seule différence notable à l’avant : plusieurs rapports évoquent la disparition de la Dynamic Island au profit d’un poinçon plus discret. Apple aurait réussi à déplacer les capteurs Face ID sous l’écran, une étape avant un design encore plus épuré prévu pour l’iPhone anniversaire de 2027.

Un modèle de transition

L’iPhone 18 s’annonce donc comme une génération intermédiaire : un design similaire à l’iPhone 17, un poinçon dans l’écran à la place de l’encoche, et une petite touche de transparence à l’arrière. Les prototypes sont encore en phase précoce, mais la cohérence avec les fuites passées laisse penser qu’Apple suivra bien cette feuille de route.

L’iPhone 18 pourrait devenir un modèle un peu à part, marquant la transition entre la génération « Dynamic Island » et les iPhone plus futuristes prévus pour 2027.