Apple n’est pas prêt à renoncer à Qualcomm pour l’iPhone 15

L’iPhone 14, par exemple, utilise le modem Snapdragon X65, tandis que le prochain modèle prévu pour l’automne 2023 devrait être équipé de la puce X70 améliorée. Cela devrait évidemment permettre des améliorations significatives dans des domaines clés, notamment des vitesses plus rapides et une meilleure efficacité de la batterie.

Cela signifie qu’Apple a besoin de plus de temps pour achever le développement de son propre modem 5G, et il y a de fortes chances que le nouvel objectif soit désormais fixé à 2024. L’iPhone 16 pourrait ainsi devenir le premier modèle d’iPhone à être équipé d’un modem 5G Apple personnalisé.

Ce n’est plus un secret qu’Apple veut réduire la dépendance à l’égard de sociétés tierces pour ses produits essentiels, et en ce qui concerne l’iPhone, l’une des plus grandes ambitions du géant technologique basé à Cupertino était de développer son propre modem.