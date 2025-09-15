Accueil » iPhone 18 : une Dynamic Island plus petite en 2026, mais pas encore de capteur sous l’écran

iPhone 18 : une Dynamic Island plus petite en 2026, mais pas encore de capteur sous l’écran

iPhone 18 : une Dynamic Island plus petite en 2026, mais pas encore de capteur sous l’écran

À peine une semaine après la sortie des iPhone 17, les premières fuites autour de la génération suivante commencent déjà à circuler. Selon le leaker chinois Setsuna Digital, l’iPhone 18, attendu pour 2026, pourrait enfin introduire une Dynamic Island plus compacte, mais sans franchir le cap tant attendu du capteur sous l’écran.

iPhone 18 : Une Dynamic Island réduite, mais toujours présente

Depuis l’arrivée de la Dynamic Island avec l’iPhone 14 Pro, Apple mise sur ce design pour intégrer les capteurs Face ID et la caméra frontale. Avec l’iPhone 18, la firme préparerait une version plus petite et discrète de cette encoche, permettant un affichage un peu plus immersif.

Mais attention : Pas de Face ID sous l’écran, et pas de caméra frontale invisible. En effet , ces évolutions seraient repoussées à l’iPhone 19… ou à une édition spéciale anniversaire en 2027.

Pourquoi ce choix ?

Apple préfère avancer par étapes plutôt que de miser sur une technologie pas encore totalement mature.

Les capteurs sous l’écran existent déjà chez certains concurrents Android, mais avec des compromis sur la qualité photo et la luminosité.

Cupertino semble vouloir attendre d’avoir une solution parfaitement invisible et performante avant de franchir le pas.

iPhone 18 : une évolution plus qu’une révolution

D’après ces fuites, l’iPhone 18 serait davantage une optimisation qu’un redesign complet :

Dynamic Island réduite,

Autres ajustements à prévoir côté performances (nouvelle puce A20 ?) et photo,

Potentielle cohabitation avec le premier iPhone pliable, attendu aussi autour de 2026.

En clair, Apple prend son temps sur le chemin du véritable tout-écran, alors que Samsung et d’autres continuent de pousser les foldables comme alternative futuriste.

Fiabilité de la fuite

Setsuna Digital avait déjà vu juste en révélant l’arrivée du système de refroidissement par chambre à vapeur sur l’iPhone 17. Mais, leur historique n’est pas sans failles, donc il faut prendre ces infos avec précaution.

L’iPhone 18 ne sera probablement pas la révolution esthétique attendue, mais plutôt une étape intermédiaire vers un futur iPhone sans encoche.

La question reste ouverte : Apple attend-il 2027, date du 20e anniversaire de l’iPhone, pour dévoiler le premier modèle 100 % borderless ?