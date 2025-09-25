Accueil » Windows 10 : mises à jour de sécurité prolongées gratuites en Europe dès 2025

La fin du support de Windows 10 approche à grands pas. À partir du 14 octobre 2025, le système d’exploitation ne recevra plus de mises à jour régulières.

Mais en Europe, un changement majeur vient d’être annoncé : les mises à jour de sécurité prolongées (ESU) de Windows 10 seront gratuites et sans conditions pour les consommateurs de l’Espace économique européen (EEE).

La fin d’une ère pour Windows 10 :

Fin du support officiel : 14 octobre 2025

Fin des ESU pour particuliers : 13 octobre 2026

Pour les entreprises : possibilité d’acheter jusqu’à 3 ans supplémentaires de mises à jour critiques

Windows 10 : Pourquoi ce changement en Europe ?

Initialement, Microsoft voulait obliger les utilisateurs à activer Windows Backup pour accéder à un an de mises à jour de sécurité gratuites. Ce service nécessite un compte Microsoft et utilise OneDrive pour sauvegarder les documents et paramètres.

Problème : au-delà des 5 Go gratuits, les utilisateurs risquaient de devoir acheter du stockage supplémentaire.

Sous pression du groupe de défense des consommateurs Euroconsumers, Microsoft a dû revoir sa copie en Europe. « Nous sommes heureux d’apprendre que Microsoft fournira une option gratuite de mises à jour de sécurité prolongées (ESU) pour les consommateurs de l’EEE », écrit Euroconsumers dans une lettre officielle.

Une décision limitée à l’Europe

Un porte-parole de Microsoft a confirmé à Windows Central que l’entreprise « adapte le processus d’inscription pour répondre aux attentes locales et offrir une expérience sécurisée et simplifiée ».

Attention :

En Europe (EEE) → ESU gratuites, sans obligation de Windows Backup.

Ailleurs dans le monde → obligation d’activer Windows Backup ou de payer 30 dollars l’année ou d’utiliser 1 000 points Microsoft Rewards.

Des inquiétudes pour la suite

Les ESU pour les particuliers prendront fin en octobre 2026, ce qui laisse seulement un an de répit aux consommateurs. Euroconsumers continue donc de demander à Microsoft d’étendre la durée des mises à jour gratuites, afin d’éviter que des millions d’ordinateurs soient exposés à des risques de sécurité.

