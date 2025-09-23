Accueil » DJI Osmo Nano : une caméra d’action mains libres qui redéfinit la compacité et la qualité d’image

DJI Osmo Nano : une caméra d’action mains libres qui redéfinit la compacité et la qualité d’image

Comme attendu après de multiples rumeurs, DJI, leader incontesté de la technologie d’imagerie et des drones civils, vient de dévoiler la Osmo Nano, une caméra d’action ultra-compacte, mains libres et surpuissante. Il s’agit de sa caméra d’action la plus compacte et la plus légère à ce jour.

Ce nouveau modèle se démarque par sa légèreté, sa fixation magnétique polyvalente et un capteur 1/1,3” capable de capturer des images professionnelles dans toutes les conditions.

DJI Osmo Nano : Une caméra que l’on fixe… et qu’on oublie

La Osmo Nano adopte une forme allongée en pilule, mesurant seulement 6 cm pour un poids plume de 52 grammes. Cela en fait un appareil encore plus léger que la Action 2 (2021) ou la récente Insta360 Go Ultra, et bien loin des 146 g de la Osmo Action 5 Pro.

Même avec son accessoire principal, le module de transmission multifonction (qui ajoute un écran OLED tactile et une batterie supplémentaire), l’ensemble ne dépasse pas 124 g.

Grâce à un système magnétique double face, elle se fixe facilement sur un casque, une casquette, un bandeau, voire même sur le collier d’un animal. En effet, DJI propose aussi de nouveaux accessoires, comme un clip permettant de fixer la caméra à la visière d’une casquette ou d’un casque, parfait pour les vlogs sportifs ou les sorties en plein air.

Étanche jusqu’à 10 mètres sans boîtier, et certifiée IPX4 avec son module de transmission, elle est taillée pour les sports extrêmes et les aventures du quotidien.

Avec ses nombreux accessoires en option (clip magnétique, bandeau, filtres ND, etc.), elle accompagne les créateurs de contenu sans contrainte.

Une qualité d’image impressionnante dans un format minimal

DJI a intégré dans la Osmo Nano un capteur 1/1,3 pouce de nouvelle génération couplé à un processeur d’image hautes performances, offrant une plage dynamique de 13,5 stops. Ce duo permet de filmer en 4K jusqu’à 120 fps, tout en maintenant des performances élevées même en basse lumière grâce au mode SuperNight.

La caméra prend en charge :

Le ralenti 4K/120 ips

L’enregistrement 10 bits avec profil D-Log M (jusqu’à 1 milliard de couleurs)

Un ultra grand angle de 143°

En plus de la stabilisation RockSteady 3.0, la fonction HorizonBalancing corrige automatiquement l’inclinaison jusqu’à ±30°.

Contrôle intelligent, dock multifonction et autonomie renforcée

La Osmo Nano peut être pilotée à distance via le module de transmission multifonction doté d’un écran OLED tactile, qui fait office à la fois de :

Télécommande

Station de charge rapide (80 % en 20 min)

Station de transfert haute vitesse (jusqu’à 600 Mo/s)

En usage classique, la caméra peut filmer jusqu’à 200 minutes en 1080p, ou 60 minutes en 4K/30 ips. Le module comprend également un port microSD intégré.

Audio immersif et création libérée

Côté son, DJI n’a rien laissé au hasard :

Deux microphones intégrés pour un enregistrement stéréo naturel

Compatibilité directe avec les microphones DJI OsmoAudio, pour un rendu studio, sans récepteur additionnel

Les modes de prise de vue intelligents renforcent encore la polyvalence :

Bascule automatique portrait/paysage

Contrôle gestuel (détection de mouvements pour déclencher)

Pré-enregistrement automatique

Enregistrement à intervalles prédéfinis

Prix et configurations disponibles

Disponible dès aujourd’hui sur le store.dji.com, la Osmo Nano est proposée en deux versions :

Osmo Nano de 64 Go à 279 € (Caméra + module multifonction + accessoires de base)

Osmo Nano de 128 Go à 309 € (Idem, avec capacité de stockage doublée et vitesses de transfert plus élevées)

Les accessoires (filtres ND, protections, fixations) sont vendus séparément.

La caméra qui libère la créativité

Avec la Osmo Nano, DJI frappe un grand coup dans le monde de la caméra d’action ultra-mobile. Elle conjugue qualité d’image exceptionnelle, liberté de mouvement, ergonomie soignée et fonctionnalités pro, le tout dans un format qui tient littéralement dans la paume de la main.

C’est une caméra taillée pour les vlogueurs, aventuriers, créateurs de contenu… mais aussi pour quiconque souhaite documenter ses expériences sans contrainte ni compromis sur la qualité.