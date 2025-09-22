Accueil » DJI Osmo Nano : la nouvelle caméra d’action compacte se dévoile avant son lancement

Le DJI Osmo Nano sera officiellement présenté le 23 septembre, mais une fiche produit repérée par DroneXL chez un revendeur australien a déjà révélé ses caractéristiques techniques.

Cette mini-caméra d’action veut séduire les créateurs et aventuriers avec un mélange de compacité, d’endurance et de fonctions avancées.

DJI Osmo Nano : Un capteur performant et des vidéos en 4K/120fps

Au cœur de la Osmo Nano, on retrouve un capteur 1/1,3 pouce capable de filmer en 4K à 60 images par seconde, ou en 4K/120fps pour des ralentis fluides.

DJI annonce une plage dynamique de 13,5 stops et un profil couleur 10 bits D-Log M, idéal pour la post-production. Un mode Super Night Scene améliore la qualité des images en basse lumière.

Pour les prises de vue mouvementées, la caméra intègre la technologie RockSteady 3.0 ainsi que le Horizon Balancing, compatibles en 4K/60fps. Son objectif ultra grand-angle de 143° permet de capturer encore plus de détails dans chaque scène.

Autonomie et connectivité

Côté endurance, DJI promet jusqu’à 200 minutes de tournage en 1080p. La recharge est rapide : 80 % de batterie en seulement 20 minutes. L’appareil est étanche jusqu’à 10 mètres sans caisson, et avec l’accessoire Osmo Pod, il bénéficie d’une certification IPX4 contre les éclaboussures.

La caméra prend en charge les cartes microSD, le transfert USB 3.1 et le Wi-Fi 6 pour des envois rapides de fichiers.

La Osmo Nano propose des contrôles gestuels, le pré-enregistrement, le passage instantané entre mode paysage et portrait, et même un aperçu en direct. Pour l’audio, DJI intègre une connexion directe Osmo Audio avec deux micros, supprimant la nécessité d’un récepteur externe.

Prix et disponibilité

Selon la fuite, deux versions seront proposées :

64 Go à 369 €

128 Go à 399 €

Le lancement officiel est prévu pour le 23 septembre 2025.