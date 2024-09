DJI Osmo Action 5 Pro : la nouvelle action cam qui défie GoPro

DJI vient de lancer sa dernière action cam, la Osmo Action 5 Pro, prête à concurrencer directement la GoPro Hero 13. Contrairement à GoPro, DJI a misé sur un nouveau capteur de 40 mégapixels et une batterie plus grande. Voici toutes les informations à connaître sur cette nouvelle caméra d’action.

« En combinant la qualité d’image d’une caméra professionnelle avec la durabilité robuste d’une caméra d’action, nous continuons à innover et à établir de nouvelles normes pour l’industrie », a déclaré Paul Pan, Responsable ligne de produits chez DJI.

« Les créateurs ont évolué, devenant plus sophistiqués dans les histoires qu’ils racontent et les moments qu’ils capturent. Au lieu d’apporter des améliorations incrémentielles, nous nous efforçons de faire progresser toute la catégorie des caméras d’action et d’évoluer avec ces créateurs ».

Un nouveau capteur de 40 mégapixels et un super ralenti 32x

La principale nouveauté de la DJI Osmo Action 5 Pro est son nouveau capteur d’image. Bien qu’il appartienne toujours à la classe 1/1,3 pouce, il offre une résolution plus élevée de 40 mégapixels (7 294 x 5 472 pixels en résolution native). La résolution vidéo reste au niveau 4K, atteignant un maximum de 3840 x 2880 pixels, avec une cadence pouvant atteindre 120 images par seconde. Comme auparavant, il est possible d’atteindre 240 fps en mode full HD.

Autre nouveauté : le super ralenti 32x. Grâce à l’interpolation d’images par le processeur 4 nm, les vidéos enregistrées en 1080p à 240 fps peuvent être ralenties jusqu’à 32x, ce qui équivaut à 960 images par seconde en post-production. Le champ de vision de la caméra est très large, à 155 degrés. Si nécessaire, des photos fixes en pleine résolution de 40 mégapixels peuvent être prises même pendant l’enregistrement vidéo. Des photos 8K au format 16:9 sont également possibles.

Des écrans plus grands et plus lumineux

DJI a également amélioré les écrans de la Osmo Action 5 Pro. Ils sont désormais « 16 % » plus grands et ont des bords plus fins. L’écran principal à l’arrière, grâce à une dalle OLED pouvant atteindre 1000 candelas, devrait être bien visible même dans des environnements très lumineux.

Les deux écrans disposent d’un mode Always-On qui peut afficher certaines informations pendant l’enregistrement tout en économisant de l’énergie.

Suivi d’objet, stabilisation et batterie améliorée

DJI met en avant la capacité de la Osmo Action 5 Pro à suivre les objets. La position du sujet est détectée et l’enregistrement est automatiquement ajusté pour assurer une mise au point optimale et un cadrage centré. Les technologies 360° HorizonSteady et RockSteady 3.0 corrigent les tremblements et les inclinaisons involontaires, même lors d’enregistrements en 4K à 120 images par seconde.

Le Osmo Action 5 Pro dispose de 47 Go de stockage intégré et devrait produire des fichiers plus petits grâce à des débits binaires optimisés. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre nouvelle caméra d’action dès sa sortie de la boîte, ce qui vous laisse le temps de retrouver votre ancienne carte microSD pour vérifier si elle peut suivre les débits binaires modernes. La Osmo Action 5 Pro prend désormais en charge une paire de microphones Bluetooth DJI Mic 2 qui peuvent être utiles lors de la capture audio d’interviews. Le Wi-Fi 6 et l’USB 3.0 permettent de transférer rapidement les données de la caméra.

La batterie est une autre nouveauté importante : avec une nouvelle batterie de 1950 mAh, les durées d’enregistrement devraient être considérablement plus longues. DJI promet jusqu’à quatre heures d’enregistrement continu, même à des températures très basses allant jusqu’à -20 °C, où l’autonomie atteint 3,6 heures. Une charge rapide de 15 minutes permettrait de filmer jusqu’à deux heures.

Parmi les autres améliorations, citons l’étanchéité jusqu’à 20 mètres. Il n’y a pas de GPS intégré, mais des données de localisation et de suivi sportif peuvent être ajoutées lorsqu’il est associé à des appareils comme la télécommande Bluetooth GPS Osmo Action de DJI.

Un prix attractif pour concurrencer GoPro

Malgré ces nombreuses améliorations, la DJI Osmo Action 5 Pro, dans sa version standard, devrait être proposée à un prix inférieur à celui de la GoPro Hero 13 Black, soit 379 euros (prix de vente conseillé). Le pack comprend la caméra et un cadre avec des adaptateurs de montage modulaires. Pour 479 euros, le bundle DJI Osmo Action 5 Pro Adventure inclut également plusieurs supports, une barre d’extension de 1,5 m et trois batteries avec une station de charge.

Avec la Osmo Action 5 Pro, DJI propose une alternative sérieuse à la GoPro Hero 13 Black, avec des fonctionnalités avancées et un prix compétitif. Les amateurs de vidéos d’action auront désormais l’embarras du choix pour capturer leurs exploits en toute liberté.