Google Gemini débarque sur Google TV : une nouvelle ère pour l’assistant vocal

Après avoir supprimé les frais d’abonnement pour Gemini dans Chrome et introduit de nouvelles fonctionnalités dans son navigateur, Google passe à la vitesse supérieure.

Son IA conversationnelle Gemini fait désormais son entrée sur Google TV, à commencer par la nouvelle gamme TCL QM9K, lancée aujourd’hui.

De simples commandes à de vraies conversations

Jusqu’ici, Google Assistant permettait de lancer une série, mettre en pause ou rechercher un programme. Avec Gemini, l’expérience devient beaucoup plus riche. Vous pouvez désormais avoir des conversations naturelles avec votre téléviseur. Par exemple, vous pouvez demander :

de trouver une série à partir d’une description vague,

de proposer des recommandations selon les goûts de toute la famille,

ou même de résumer les épisodes déjà diffusés pour vous remettre à jour.

Gemini ne se limite pas au divertissement. Activez-le via « Hey Google » ou le bouton micro de la télécommande, et posez-lui des questions plus générales comme « Pourquoi les volcans entrent-ils en éruption ? » ou encore « Quel dessert puis-je préparer en moins d’une heure ? ». L’assistant fournit une réponse textuelle lue à voix haute et propose des vidéos YouTube associées.

Les appareils compatibles

Le déploiement commence aujourd’hui sur les téléviseurs TCL QM9K, mais Google confirme déjà l’arrivée de Gemini sur le Google TV Streamer 4K, le Walmart Onn 4K Pro, ainsi que sur plusieurs modèles Hisense et TCL attendus en 2025.

Face à cette évolution, Google n’est pas seul. Lors du CES 2025, Samsung et LG ont annoncé qu’ils intégreront Microsoft Copilot dans leurs prochaines Smart TV. La bataille des assistants IA dans le salon ne fait que commencer.

Avec l’intégration de Gemini, Google TV franchit une étape importante. Plus qu’un simple outil de recherche, l’assistant devient un véritable compagnon de visionnage et de découverte. Si Samsung et LG misent sur Copilot, Google semble vouloir garder une longueur d’avance en transformant la télévision en hub conversationnel.